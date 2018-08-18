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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9954995599569957

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:41

  UA написав:
  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?

Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
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beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:54

  rjkz написав:
  UA написав:
  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?


Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.

как раз наоборот, дорогуша. продал на 20% выше. спрос больше, чем до войны. как я и прогнозировал.
впрочем, это очевидно.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41

  vikapavl написав:я очень конкретно присматриваю хаты в испании - барселона и валенсия, исторические центры, дома с лифтом, фули реновейтед, площадь 80+, бюджет 250 к макс. варианты есть. цены киевские довоенные я бы сказала. кстати, очень помогает, что мне не нужна ипотека


А если при покупке на такую сумму потребуют подтверждение происхождения денег ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:46

  vikapavl написав:Ромасик ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице


Тут есть персонажи, которых типало от нй -ских цен прошлым летом-осенью.
которые сопоставимы были на тот момент с киевскими.
Сейчас модераторы жестко разбрасывают на вветки-помойки все что омрачает светлый облик КРЖН.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:53

  beee написав:
  rjkz написав:
  UA написав:beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?


Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.

как раз наоборот, дорогуша. продал на 20% выше. спрос больше, чем до войны. как я и прогнозировал.
впрочем, это очевидно.


Как ты там, дорогуша, постом выше писал?
Спилберг отдыхает?
Да ты фантастику так жжешь, что таки-да, Спилберг отдыхает.
Небось и аукционы на повыщение устраиваешь?
Помоги Максу продать его прелесть, принеси добро в мир.
Он всего-то хочет 4 куе за метр скрытых плинтусов, но без ШТОР.
Ему очень надо!
В центре Вены Тетрис нашел, немного не хватает.
Это шанс для Украины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 00:49

vladimir07 деньги давно cleared.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 02:25

  beee написав:Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо

Как далеко от Киева дом и какой уровень цены на него чтоб понимать тип дома. За 10000 грн или за 35-40т?
asin
 
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