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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 чер, 2022 22:41
UA написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
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beee
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:54
rjkz написав: UA написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.
как раз наоборот, дорогуша. продал на 20% выше. спрос больше, чем до войны. как я и прогнозировал.
впрочем, это очевидно.
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beee
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:00
Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо
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beee
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41
vikapavl написав:
я очень конкретно присматриваю хаты в испании - барселона и валенсия, исторические центры, дома с лифтом, фули реновейтед, площадь 80+, бюджет 250 к макс. варианты есть. цены киевские довоенные я бы сказала. кстати, очень помогает, что мне не нужна ипотека
А если при покупке на такую сумму потребуют подтверждение происхождения денег ?
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vladimir07
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:46
vikapavl написав:Ромасик
ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице
Тут есть персонажи, которых типало от нй -ских цен прошлым летом-осенью.
которые сопоставимы были на тот момент с киевскими.
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rjkz
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:53
beee написав: rjkz написав: UA написав:
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Хуже.
Народ свалил и пчел остался с нераспроданным бетоном.
как раз наоборот, дорогуша. продал на 20% выше. спрос больше, чем до войны. как я и прогнозировал.
впрочем, это очевидно.
Как ты там, дорогуша, постом выше писал?
Спилберг отдыхает?
Да ты фантастику так жжешь, что таки-да, Спилберг отдыхает.
Небось и аукционы на повыщение устраиваешь?
Помоги Максу продать его прелесть, принеси добро в мир.
Он всего-то хочет 4 куе за метр скрытых плинтусов, но без ШТОР.
Ему очень надо!
В центре Вены Тетрис нашел, немного не хватает.
Это шанс для Украины.
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rjkz
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Додано: Чет 16 чер, 2022 00:49
vladimir07 деньги давно cleared.
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vikapavl
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Додано: Чет 16 чер, 2022 02:25
beee написав:
Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо
Как далеко от Киева дом и какой уровень цены на него чтоб понимать тип дома. За 10000 грн или за 35-40т?
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asin
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:24
rjkz написав: vikapavl написав:Ромасик
ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице
Тут есть персонажи, которых типало от нй -ских цен прошлым летом-осенью.
которые сопоставимы были на тот момент с киевскими.
Сейчас модераторы жестко разбрасывают на вветки-помойки все что омрачает светлый облик КРЖН.
мой коммент с -40% висит пока:
Ромасик написав:
Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.
Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
напомните, пожалуйста, НЙ цены прошлого лета. Неужели хрущи-чешки по 50К?
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 08:30
beee написав:
Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо
Клиенты с собаками и детьми из какого региона?
У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона.
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UA
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