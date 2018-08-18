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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 чер, 2022 08:38
beee написав: UA написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
Зайцы и лисы в лесу на растяжках подрываются?
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UA
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:04
UA написав: beee написав: UA написав:
[quote="5446377:beee"]Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?
Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
Зайцы и лисы в лесу на растяжках подрываются?[/quote]Дом 35к. Эконом, кароч.
Растяжек здесь нет. 5 км от кп. Собаки не дошли.
А вот такой летающий топор долетел
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beee
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