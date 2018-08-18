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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9955995699579958

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:38

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?

Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
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Зайцы и лисы в лесу на растяжках подрываются?
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:
  UA написав:[quote="5446377:beee"]Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак?
Входную дверь гранатой вскрывали?

Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут.
у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
ЗображенняЗображення

Зайцы и лисы в лесу на растяжках подрываются?[/quote]Дом 35к. Эконом, кароч.
Растяжек здесь нет. 5 км от кп. Собаки не дошли.
А вот такой летающий топор долетел Зображення

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:22

Дом с землей и коммуникациями за 35 куе? А что это за дом?
И главное где?

Незаменимая вещь когда все штукатуры ушли на фронт
https://www.youtube.com/watch?v=jLf95eNMYvo
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 10:14

  UA написав:Дом с землей и коммуникациями за 35 куе? А что это за дом?
И главное где?

Незаменимая вещь когда все штукатуры ушли на фронт
https://www.youtube.com/watch?v=jLf95eNMYvo

Аренда)) грн
beee
 
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