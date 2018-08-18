Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:[quote="5446377:beee"]Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
beee, как ваш пригородный дом пережил нашествие свинособак? Входную дверь гранатой вскрывали?
Миномётные осколки собираю вместо грибов - так же увлекательно. Правда грибы у порога не растут. у нас здесь истории - их записывать нужно. такое было, Спилберг отдыхает
Зайцы и лисы в лесу на растяжках подрываются?[/quote]Дом 35к. Эконом, кароч. Растяжек здесь нет. 5 км от кп. Собаки не дошли. А вот такой летающий топор долетел
beee написав:Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги. Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной. Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели. Всё не так уж плохо
Клиенты с собаками и детьми из какого региона? У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона.