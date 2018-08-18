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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9956995799589959

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 45
1. Не вище 500
18%
8
2. 501 - 700
13%
6
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попалась на глаза вот такая новость:
https://www.rbc.ua/rus/styler/poselenie ... 78443.html
Круто! 100 человек получили жилье!
После этого спросил у гугля стоимость одного вагона:
https://www.kvsz.com/index.php/ru/press ... rynochnykh
Правда за 2018, но не думаю, что цена стала ниже. Прибавив сюда монтаж, охрану и т.д и т.п. (например Х2), получается крутое жилье на одного человека (полка в купе) за всего лищь два ляма самой красивой. А вы говорите упала, упала...
wadimk
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:09

  UA написав:..
Но его прогноз исполнился бы и без ибанутых соседей.

фактор войны в Европе ИМХО серьезно ускорил мировую инфляцию. То, что прогноз по повышению ставок ФРС сбудется, не сомневался никто, включая меня и Макса. Вопрос был - когда они подымутся, на сколько и с каким лагом это отобразится на КРЖН
Вообще, я не понимаю кто виноват во всем этом - ЗРадио, случайно угадавший, Макс со своим ремонтом или Серж со своей квартирой. Склоняюсь к Сержу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:21

  asin написав:
  UA написав:
  beee написав:Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.
Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.
Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.
Всё не так уж плохо

Клиенты с собаками и детьми из какого региона?
У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона.
пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало.

В этом вся проблема.
Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.
Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.
Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.
кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись
Я понимаю, что есть статистика. безусловно.
Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.
клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:29

  sequence написав:
  UA написав:..
beee это ваша бригада? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=duONVac7bTk

есть ощущение, после шпаклевки потолока, уровень пола подымется на полметра

Один из комментов под видео: "What a good video, I'm Argentine mason. I liked this way of working, I'm going to do it, thank you very much for sharing"
Остальные тоже в большинстве своем восторженные.
ПЦ конечно.
airmax78
 
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  #<1 ... 9956995799589959
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