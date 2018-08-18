Додано: Чет 16 чер, 2022 16:21

asin написав: UA написав: beee написав: Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.

Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.

Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.

Всё не так уж плохо Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги.Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной.Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели.Всё не так уж плохо

Клиенты с собаками и детьми из какого региона?

У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона. Клиенты с собаками и детьми из какого региона?У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона. пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало. пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало.

В этом вся проблема.Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялисьЯ понимаю, что есть статистика. безусловно.Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.