Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:.. Но его прогноз исполнился бы и без ибанутых соседей.
фактор войны в Европе ИМХО серьезно ускорил мировую инфляцию. То, что прогноз по повышению ставок ФРС сбудется, не сомневался никто, включая меня и Макса. Вопрос был - когда они подымутся, на сколько и с каким лагом это отобразится на КРЖН Вообще, я не понимаю кто виноват во всем этом - ЗРадио, случайно угадавший, Макс со своим ремонтом или Серж со своей квартирой. Склоняюсь к Сержу
beee написав:Здесь, кстати, писали, что аренда просела. На прошлой неделе сдал дом. 3 клиента за вечер. Цена довоенная. Люди с собаками, детьми, видимо недостаток загородной недвиги. Квартиру в центре сдали за 4 дня на 20% ниже довоенной. Квартиру с дорогим ремонтом сдал за 1к$ за 2 недели. Всё не так уж плохо
Клиенты с собаками и детьми из какого региона? У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона.
пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало.
В этом вся проблема. Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи. Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска. Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно. кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись Я понимаю, что есть статистика. безусловно. Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день. клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
есть ощущение, после шпаклевки потолока, уровень пола подымется на полметра
Один из комментов под видео: "What a good video, I'm Argentine mason. I liked this way of working, I'm going to do it, thank you very much for sharing" Остальные тоже в большинстве своем восторженные. ПЦ конечно.