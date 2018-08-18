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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:42
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vitaliian
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:18
sequence написав:
Вообще, я не понимаю кто виноват во всем этом - ЗРадио, случайно угадавший, Макс со своим ремонтом или Серж со своей квартирой. Склоняюсь к Сержу
причем здесь эти люди?
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Investor_K
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Додано: Чет 16 чер, 2022 19:18
beee написав:
В этом вся проблема.
Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.
Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.
Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.
кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись
Я понимаю, что есть статистика. безусловно.
Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.
клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
Вы гипнотизер или колдун?
Наколдуйте рабочие места в Киеве
Говорят, что в этом вся проблема
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UA
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Додано: Чет 16 чер, 2022 20:03
UA написав: beee написав:
В этом вся проблема.
Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.
Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.
Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.
кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись
Я понимаю, что есть статистика. безусловно.
Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.
клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
Вы гипнотизер или колдун?
Наколдуйте рабочие места в Киеве
Говорят, что в этом вся проблема
Я думаю Макс своей зарплатой кормил минимум 10 киевлян/приезжих и их семьи. А сейчас австрийцев кормит.
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BIGor
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:07
BIGor написав: UA написав: beee написав:
В этом вся проблема.
Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.
Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.
Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.
кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись
Я понимаю, что есть статистика. безусловно.
Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.
клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
Вы гипнотизер или колдун?
Наколдуйте рабочие места в Киеве
Говорят, что в этом вся проблема
Я думаю Макс своей зарплатой кормил минимум 10 киевлян/приезжих и их семьи. А сейчас австрийцев кормит.
Пусть я буду колдуном. Количество тех, кто может продать = f(n выехавших). По многим объявам нехватает собственников, а по доверенности нельзя. Поэтому реальных продавцов *уй да ни*уя. Количество переселенцев внутри страны большое, имеется в виду со сборежениями.
Поэтому не колдовать нужно, а анализировать че вы там сдаёте. Потому что при анализе оказывается, что и в мирное время контент объекта недвижимости- белиберда.
Востаннє редагувалось beee
в Чет 16 чер, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:08
sequence написав: UA написав:
..
Но его прогноз исполнился бы и без ибанутых соседей.
фактор войны в Европе ИМХО серьезно ускорил мировую инфляцию. То, что прогноз по повышению ставок ФРС сбудется, не сомневался никто, включая меня и Макса. Вопрос был - когда они подымутся, на сколько и с каким лагом это отобразится на КРЖН
Вообще, я не понимаю кто виноват во всем этом - ЗРадио, случайно угадавший
, Макс со своим ремонтом или Серж со своей квартирой. Склоняюсь к Сержу
Да ладно, Зрадио не гадал, скорое падение было настолько очевидно, что его не мог видеть только Кингконговец.
Вот что я писал почти год назад, когда войной и не пахло, а цены переписывали вверх каждую неделю:
Добавлено: Сб 31 июл, 2021 01:46 Damien написав: kingkongovets написав:
та меньше просто надо обращать внимание на всю эту писанинурост цен видят все и каждый болтун хочет поумничать, высказавшись о неминуемом обвале
а его вероятность такая же, как встретить на улице динозавра - 50/50
и учесть все факторы в прогнозе не может никто
шото я еще не слышал, шоп хоть один «аналитик» сбросил «на пике» свою квартиру шоп после «неминуемого» обвала откупиться на дне
одно блаблабла
Те, кто радуется существующему повышению цен - это люди, не планирующие что-либо покупать в ближайшее время и упивающиеся тем, насколько они виртуально разбогатели за счет повышения стоимости уже имеющихся активов.
Но радоваться особо нечему, среднее повышение цены в долларах еще даже не догнало инфляцию доллара после начала ковидной эпохи и включения печатного станка на полную мощность(привет тем, кто хает прогнозы Зрадио), фактически мы наблюдаем падение стоимости жилья в Украине.
И это еще не финиш. К следующей осени цена начнет падать даже в New-долларе, в 2023 падение будет еще сильнее, остановка строек, крах многих застройщиков. Кто там прогнозы собирал - можете скопировать.
Я художник, я так вижу(С)
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Damien
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:12
Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.
Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
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beee
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:28
beee написав:
Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.
Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
Гра на зниженні. Продав за 30, відкупився через рік за 20.
Заробляти гроші на падаючому ринку це набагато складніше, ніж при зростанні. Легко купити то, що коштувало 20 за 30, а потім чекати з трендом, коли воно буде 50. Складніше продати за 30 те, що купував за 50, щоб потім відкупити за 20. Психологія.
Тому на падаючому ринку заробляють одиниці. Більшість чекає та втрачає. Я теж буду чекати.
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Vlad442
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:17
beee написав:
Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.
Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
Почему не спрячешь?
Я вывозил экстренно семью, оставил в ячейке, через три недели специально ездил забирать в Киев. Как вернулись в Киев обратно, взял и положил обратно.
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Voistov
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:29
beee написав:
Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами?
инвестнуть в то, что дает заработок, а не заведомо упадет в цене. Ну и потом зайти на низах, если будет смысл.
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Ромасик
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