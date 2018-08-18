Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я вывозил экстренно семью, оставил в ячейке, через три недели специально ездил забирать в Киев. Как вернулись в Киев обратно, взял и положил обратно.
Ну это просто повезло, что ситуация развилась именно так. Мог через три недели приехать, а не то что денег - самих ячеек нет
Этот риск понятен. Но мог быть точно так же быть разбомблен и бетон. А если срочно ехать с ожиданиями что может уже и не придётся уже возвращаться, то бетон то никуда не увезешь, а деньги увезти есть шанс.
beee написав:Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном. Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
Гра на зниженні. Продав за 30, відкупився через рік за 20. Заробляти гроші на падаючому ринку це набагато складніше, ніж при зростанні. Легко купити то, що коштувало 20 за 30, а потім чекати з трендом, коли воно буде 50. Складніше продати за 30 те, що купував за 50, щоб потім відкупити за 20. Психологія. Тому на падаючому ринку заробляють одиниці. Більшість чекає та втрачає. Я теж буду чекати.
У меня другая немного сфера. Я не просто жду. Я зарабатываю на разнице. Мне важна не сама продажа, а закупка нового. Если закупка упала продавая дешевле Я не теряю и наоборот. Было такое что маржа было 40к, но покупка нового объекта её нивелировала: купил за 100+40 ремонт, продал за 160, а новая 135 выросла (вторичка ещё не подтянулась) 135+40=175. Минус 15к. Капитализация страдает - это да
Я вывозил экстренно семью, оставил в ячейке, через три недели специально ездил забирать в Киев. Как вернулись в Киев обратно, взял и положил обратно.
Ну это просто повезло, что ситуация развилась именно так. Мог через три недели приехать, а не то что денег - самих ячеек нет
Этот риск понятен. Но мог быть точно так же быть разбомблен и бетон. А если срочно ехать с ожиданиями что может уже и не придётся уже возвращаться, то бетон то никуда не увезешь, а деньги увезти есть шанс.
Банк легко мог закрыться как в первые дни войны и в ячейку я попасть не мог. С деньгами сейчас не то что стремно, а убьют сразу. За границу тоже не вывезешь. Ждать нужно. И верить ЗСУ