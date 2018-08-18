Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я вывозил экстренно семью, оставил в ячейке, через три недели специально ездил забирать в Киев. Как вернулись в Киев обратно, взял и положил обратно.
Ну это просто повезло, что ситуация развилась именно так. Мог через три недели приехать, а не то что денег - самих ячеек нет
Этот риск понятен. Но мог быть точно так же быть разбомблен и бетон. А если срочно ехать с ожиданиями что может уже и не придётся уже возвращаться, то бетон то никуда не увезешь, а деньги увезти есть шанс.
beee написав:Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном. Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
Гра на зниженні. Продав за 30, відкупився через рік за 20. Заробляти гроші на падаючому ринку це набагато складніше, ніж при зростанні. Легко купити то, що коштувало 20 за 30, а потім чекати з трендом, коли воно буде 50. Складніше продати за 30 те, що купував за 50, щоб потім відкупити за 20. Психологія. Тому на падаючому ринку заробляють одиниці. Більшість чекає та втрачає. Я теж буду чекати.
У меня другая немного сфера. Я не просто жду. Я зарабатываю на разнице. Мне важна не сама продажа, а закупка нового. Если закупка упала продавая дешевле Я не теряю и наоборот. Было такое что маржа было 40к, но покупка нового объекта её нивелировала: купил за 100+40 ремонт, продал за 160, а новая 135 выросла (вторичка ещё не подтянулась) 135+40=175. Минус 15к. Капитализация страдает - это да
Я вывозил экстренно семью, оставил в ячейке, через три недели специально ездил забирать в Киев. Как вернулись в Киев обратно, взял и положил обратно.
Ну это просто повезло, что ситуация развилась именно так. Мог через три недели приехать, а не то что денег - самих ячеек нет
Этот риск понятен. Но мог быть точно так же быть разбомблен и бетон. А если срочно ехать с ожиданиями что может уже и не придётся уже возвращаться, то бетон то никуда не увезешь, а деньги увезти есть шанс.
Банк легко мог закрыться как в первые дни войны и в ячейку я попасть не мог. С деньгами сейчас не то что стремно, а убьют сразу. За границу тоже не вывезешь. Ждать нужно. И верить ЗСУ
vikapavl написав:Ромасик ну ок, тут про канаду пишут...и я как бы в ключе сравнения с ценами в нашей столице
Тут есть персонажи, которых типало от нй -ских цен прошлым летом-осенью. которые сопоставимы были на тот момент с киевскими. Сейчас модераторы жестко разбрасывают на вветки-помойки все что омрачает светлый облик КРЖН.
мой коммент с -40% висит пока:
Ромасик написав:Ваш любимец ПРОнедвижимость выложил новый видос о состоянии КРЖН. Есть интересная стата.
Говорит, рельная цена продажи -40% от довоенных хотелок
напомните, пожалуйста, НЙ цены прошлого лета. Неужели хрущи-чешки по 50К?
Нет, киевские хрущи-чешки я не брал к сопостовлению. Но в неплохом районе "хрущ", 5 этаж из 6, 2 бедрум (2 спальни + гостинная) с 2-мя санузлами под косметический ремонт (покрасить стены, пошлифовать и вскрыть лаком паркет, я-бы плитку в санузлах поменял и двери), с хорошим видом из окон ушел с листинга после того как долго висел за 245 куе. Локация относится к хорошим школам (рейтиг 8 из 10), минуты 3-4 пешком от метро, преимущественно белое население. Лакшери-новострой 2018 года постройки, 2 бедрум (2 спальни + гостинная объединенная с кухней), 2 санузла, 20+этаж, ничем не закрытый шикарный вид на Атлантический океан, в доме спортзал и бассейн для жильцов, многоуровневый паркинг, "модные мопы" . В 1 минуте от той-же станции метро, 5 минут от прогулок по набережной и минут 20 пешком от пляжа. Школы еще лучше - элементари та-же (8/10) мидл 10/10 правда чартер (то есть, туда на конкурсной основе) или обычная. 1033 сквфит (примерно 96м2). Если не ошибаюсь, с ремонтом. цена прошлым летом была 750 куе.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 17 чер, 2022 00:16, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Клиенты с собаками и детьми из какого региона? У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона.
пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало.
В этом вся проблема. Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи. Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска. Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно. кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялись Я понимаю, что есть статистика. безусловно. Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день. клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.
Нет, по статистике ваша жена не бита. Вы бьете жену соседа.