beee написав:

asin написав: UA написав: Клиенты с собаками и детьми из какого региона?

У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона. Клиенты с собаками и детьми из какого региона?У меня кума дом (сразу за Киевской ГЕС, первая линия от воды) за 500у.е не может сдать. В том году за 1300 улетало. А уже середина сезона. пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало. пипец. 500 дай бог чтоб на аммортизацию хватало.

В этом вся проблема.Большинство здесь рассуждает как математики, а точнее - социологи.Они смотрят на графики и показывают мне палец у виска.Год человек продавал ненужную хрень в олх. Я глянул, сфоткал правильно (на мой взгляд) и продал за 3 дня. (кстати можно глянуть похожую сцену на "Волк с уолл стрит). уметь ещё нужно.кстати, платные курсы в Канаде на риелтора за 10 к учат всему, но только не искусству продавать. поэтому 80% риелторов так и не состоялисьЯ понимаю, что есть статистика. безусловно.Если мой сосед бьёт жену каждый день, а я никогда, то в свете статистики мой сосед и я бьём своих жён через день.клиент привередливый. скоро большинство вернётся после необходимости арбайтен от джоб центров и сдать станет проще.