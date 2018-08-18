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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:37
beee написав:
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Какие сферические кони в вакууме будут в Вашей теории создавать тот самый "заметный спрос"?? Вот опишите ЦА, пожалуйста.
Насколько я вижу ситуацию вокруг - сейчас большое достижение - это сохранить гривневый (!) довоенный доход. При девальвации и инфляции. Кто-то массово из Харькова приедет в Киев покупать ваши квартиры по 160 тыс? Серьезно?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:54
beee написав:
С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Неправильно.
Редкие выжившие застройщики будут вынуждены сделать мегапривлекательными цены для очень редких граждан с кешем.
В недавно закончившуюся эпоху когда Америка печатала доллары и недвижимость БудетТолькоДорожать сидеть в кеше могли не только лишь все, мало кто мог это делать.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:05
striped написав: beee написав:
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Какие сферические кони в вакууме будут в Вашей теории создавать тот самый "заметный спрос"?? Вот опишите ЦА, пожалуйста.
Насколько я вижу ситуацию вокруг - сейчас большое достижение - это сохранить гривневый (!) довоенный доход. При девальвации и инфляции. Кто-то массово из Харькова приедет в Киев покупать ваши квартиры по 160 тыс? Серьезно?
У beee затянувшаяся фаза отрицание.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:06
striped написав:
Насколько я вижу ситуацию вокруг - сейчас большое достижение - это сохранить гривневый (!) довоенный доход. При девальвации и инфляции. Кто-то массово из Харькова приедет в Киев покупать ваши квартиры по 160 тыс? Серьезно?
Киев вероятно просядет до уровня цен других обл.центров, до тех пор пока киевские зарплаты не рванут вверх. Потом будет новая волна понаехов и история с дорожаем повторится. Без понаехов за высокими доходами ЦА такая же как и в Бердычеве: дети выросли - нужна квартира, родители развелись - одному из них нужна квартира. Покупателей с целью получить инвестиционный доход или под сдачу в аренду в ближайший год-два наверное не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 17 чер, 2022 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:09
vitaliian написав: striped написав:
Насколько я вижу ситуацию вокруг - сейчас большое достижение - это сохранить гривневый (!) довоенный доход. При девальвации и инфляции. Кто-то массово из Харькова приедет в Киев покупать ваши квартиры по 160 тыс? Серьезно?
Киев вероятно просядет до уровня цен других обл.центров, до тех пор пока киевские зарплаты не рванут вверх. Потом будет новая волна понаехов и история с дорожаем повторится. Без понаехов за высокими доходами ЦА такая же как и в Бердычеве: дети выросли - нужна квартира, родители развелись - нужна квартира.
нет, скорее обл. центры упадут в плинтус. Даже сейчас есть разница в уровне жизни. Единственное исключение Львов, там может оказаться даже дороже Киева
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:15
sequence написав:
нет, скорее обл. центры упадут в плинтус.
Хороший знакомый живет в Кропивницком, много лет арендует квартиру, своей нет, говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн".
Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы, до войны кроме дневного поезда (3 вагона) еще 30+ автобусов в день ездили в Кропивницкий. Пассажиропоток был 1-1,5 тыс чел в день в одну сторону.
В Киеве сидело минимум 30-40 тыс жителей этого города и большинство из них что то арендовали. Экстраполируйте на остальные обл. центры. Если где то убыло, куда то прибыло. Когда вернутся Киевские зарплаты, тогда подтянутся и понаехи. Они сидят в Украине (по крайней мере мужской пол) только не в Киеве.
На счёт Львова не всё так просто, нет там работы, и вряд ли будет. А просто платить 8к аренды по сути только за локацию, экономически не очень оправданно.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:26
vitaliian написав:
Киев вероятно просядет до уровня цен других обл.центров, до тех пор пока киевские зарплаты не рванут вверх. Потом будет новая волна понаехов и история с дорожаем повторится
. Без понаехов за высокими доходами ЦА такая же как и в Бердычеве: дети выросли - нужна квартира, родители развелись - одному из них нужна квартира. Покупателей с целью получить инвестиционный доход или под сдачу в аренду в ближайший год-два наверное не будет.
Откуда возьмется волна понаехов? Вот откуда? Люди уехали - посмотрите сколько однушек вывалилось на рынок. Не аренды, а продажи. Т.е. владельцы не решили как Влад сидеть и ждать куда кривая вывезет, а продавать и поскорее - пока хоть какие-то деньги есть у тех, кому нужно жилье.
Куда уехали понаехи прошлой волны? В село, коровам хвосты крутить? Сейчас не та ситуация как в 90-х, когда можно было без денег жить в селе в батькивской хате на родительскую пенсию. Потому понаехи уехали за длинным рублем. Кто смог - в ЕС и дальше. Что должно произойти в Киеве, чтобы им стало интересно вернуться? Причем вернуться настолько массово, чтобы создать тот самый "заметный спрос"?
Кроме однушек массово вывалились и дворцы с пентхаусами по 500-700-1000-1500 тыс. Кто их продает? Кто их будет покупать? Уехали люди с деньгами, на которых работали те самые понаехи. Уехали навсегда, потому что выставили свои прелести на продажу. Вывезли семьи, деньги, закрыли фирмы и уже купили (или было) недвижку в ЕС и дальше. Что должно произойти, чтобы они захотели вернуться в Киев? Гетьманцев с Марченко увеличат налоги?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:30
vitaliian написав:
.. говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн".
Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы..
В облцентрах особо нет никакой работы/дохода и мультипликатора. Основной "платежеспособный" клиент - пенсионеры.
В Киеве сейчас с безопасностью не хуже, чем в Кропивницком, работы все равно больше, доход выше и доход будет еще понемногу восстанавливаться.
Основное опасение - это зимний отопительный. Мазута и угля нет. По газу не знаю. Но это касается всей страны.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:36
Война стала для очень многих триггером - раньше бизнес работал от девальвации к девальвации, от одного налогового покращення к другому, от одного Майдана к следующему. Голодное поколение а-ля ККЦ выжило, выросло, заработало активов. И сейчас встал вопрос - зачем? И у каждого свой ответ - кто кормит пацанов на фронте и проедает бизнес, кто сам ушел воевать, а кто сказал "хватит!". И для этих людей у государства нет предложения, нет даже призыва к диалогу на тему "вы нам нужны". Потому они и не вернутся.
А новое поколение выросло в парадигме "заработать денег можно только работая на себя и продавая свои услуги на внешних рынках". Именно поэтому у нас так много айтишников и IT продуктов. Но и им государство устроило двоекурсие и они не спешат заводить валюту домой и ждут отмены запрета на выезд. И уедут, потому что если уже один раз возник такой запрет, то где гарантия того, что его не введут второй, третий и т.д. раз?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:41
striped написав:
.. у каждого свой ответ - кто кормит пацанов на фронте и проедает бизнес, кто сам ушел воевать, а кто сказал "хватит!"..
есть еще один ответ. Остаться и мучительно пытаться оживить бизнес, несмотря на весь трындец. И таких большинство. Наш человек по природе своей - наивный оптимист. Благодаря таким страна еще жива.
Это мой выбор
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