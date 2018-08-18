Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:36

Война стала для очень многих триггером - раньше бизнес работал от девальвации к девальвации, от одного налогового покращення к другому, от одного Майдана к следующему. Голодное поколение а-ля ККЦ выжило, выросло, заработало активов. И сейчас встал вопрос - зачем? И у каждого свой ответ - кто кормит пацанов на фронте и проедает бизнес, кто сам ушел воевать, а кто сказал "хватит!". И для этих людей у государства нет предложения, нет даже призыва к диалогу на тему "вы нам нужны". Потому они и не вернутся.

А новое поколение выросло в парадигме "заработать денег можно только работая на себя и продавая свои услуги на внешних рынках". Именно поэтому у нас так много айтишников и IT продуктов. Но и им государство устроило двоекурсие и они не спешат заводить валюту домой и ждут отмены запрета на выезд. И уедут, потому что если уже один раз возник такой запрет, то где гарантия того, что его не введут второй, третий и т.д. раз?