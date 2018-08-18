Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:.. говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн". Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы..
В облцентрах особо нет никакой работы/дохода и мультипликатора. Основной "платежеспособный" клиент - пенсионеры. В Киеве сейчас с безопасностью не хуже, чем в Кропивницком, работы все равно больше, доход выше и доход будет еще понемногу восстанавливаться. Основное опасение - это зимний отопительный. Мазута и угля нет. По газу не знаю. Но это касается всей страны.
Все є, чого немає - купляють. Укренерго не платить зеленим і купляє вугілля:-) Питання не в ресурсі.
striped написав:Откуда возьмется волна понаехов? Вот откуда? Люди уехали - посмотрите сколько однушек вывалилось на рынок. Не аренды, а продажи. Т.е. владельцы не решили как Влад сидеть и ждать куда кривая вывезет, а продавать и поскорее - пока хоть какие-то деньги есть у тех, кому нужно жилье.
вы не написали куда уехали. Предположим в Европу.
Из 6 млн 200 тысяч украинцев более 5 миллионов граждан переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей, более 3,3 млн человек, переехало в Польшу .
то есть за бугром сидит 4,5млн из которых примерно 50% категория 60+ и дети. Население Украины 43 млн, всего потеряли "выехавшими" целых 2-2,5 млн трудоспособного населения это со всей Украины, по вашему этого достаточно чтобы Киев опустел?
Выехали с Киева на свою малую родину. И вернутся когда будет работа или когда закончатся запасы, или когда поймут что война надолго и жить в землянках с мешками на окнах бессмысленно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.