RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9959996099619962

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 46
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
15%
7
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:46

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн".
Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы..

В облцентрах особо нет никакой работы/дохода и мультипликатора. Основной "платежеспособный" клиент - пенсионеры.
В Киеве сейчас с безопасностью не хуже, чем в Кропивницком, работы все равно больше, доход выше и доход будет еще понемногу восстанавливаться.
Основное опасение - это зимний отопительный. Мазута и угля нет. По газу не знаю. Но это касается всей страны.



Все є, чого немає - купляють. Укренерго не платить зеленим і купляє вугілля:-)
Питання не в ресурсі.

Питання в 10 ракетах в тец5…
Первый
 
Повідомлень: 16757
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:53

  striped написав:И уедут
уезжают все 30 лет но по стране как была безработица, так и осталась. Вот когда будет дефицит раб.силы это уже тревожный синий звонок, если некому работать то и про рост ввп можно забыть.

Безработные только создают нагрузку на инфраструктуру (транспорт, медицину), семейные бюджеты (их же кто то кормит) вдобавок толкают зарплаты вниз, потому что готовы работать за тарелку риса.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13392
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:08

  striped написав:Откуда возьмется волна понаехов? Вот откуда? Люди уехали - посмотрите сколько однушек вывалилось на рынок. Не аренды, а продажи. Т.е. владельцы не решили как Влад сидеть и ждать куда кривая вывезет, а продавать и поскорее - пока хоть какие-то деньги есть у тех, кому нужно жилье.
вы не написали куда уехали. Предположим в Европу.
Из 6 млн 200 тысяч украинцев более 5 миллионов граждан переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей, более 3,3 млн человек, переехало в Польшу .
Гугл говорит выехавших 6,2 млн
Домой уже вернулись 25% украинцев
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/28/686366/

то есть за бугром сидит 4,5млн из которых примерно 50% категория 60+ и дети. Население Украины 43 млн, всего потеряли "выехавшими" целых 2-2,5 млн трудоспособного населения это со всей Украины, по вашему этого достаточно чтобы Киев опустел?

Выехали с Киева на свою малую родину. И вернутся когда будет работа или когда закончатся запасы, или когда поймут что война надолго и жить в землянках с мешками на окнах бессмысленно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13392
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:10

  vitaliian написав:
  striped написав:И уедут
уезжают все 30 лет но по стране как была безработица, так и осталась. Вот когда будет дефицит раб.силы это уже тревожный синий звонок, если некому работать то и про рост ввп можно забыть.

Безработные только создают нагрузку на инфраструктуру (транспорт, медицину), семейные бюджеты (их же кто то кормит) вдобавок толкают зарплаты вниз, потому что готовы работать за тарелку риса.

Не согласен. Я перманентный безработный, но за миску супа(даже за две) работать не буду.
Bolt
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9959996099619962
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1041 2887548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 08:04
BIGor
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2241, 2242, 2243
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22421 7542645
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 07:04
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34793
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3247)
17.06.2022 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.