Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:13

Bolt написав: Не согласен. Я перманентный безработный, но за миску супа(даже за две) работать не буду. Не согласен. Я перманентный безработный, но за миску супа(даже за две) работать не буду.

Если бы не было готовых работать за 8к то и зарплат бы таких не было. Кто не может платить достойные деньги тогда бы закрылись, а на их место пришли те кто может. И жили бы по другому) Там где есть локальный дефицит кадров (водители автобусов например) там и зарплата соответствующая. Мне все работодатели говорили пока есть желающие работать за условные 250уе мы больше платить и не будем. Потому что бизнес не благотворительность, собственник думает о своём кармане, а не о том, на какой помойке питаются его сотрудники.