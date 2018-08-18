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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9960996199629963

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 46
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
15%
7
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:17

  beee написав:Интересно, почему на россии жить стало хуже, доллар космос, а по вашим теориям авто не обвалились, а взлетели в цене?

Сытого сложно смотивировать в агрессии, пойти на войну. Все идет по плану.
Zebra
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  #<1 ... 9960996199629963
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