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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:17
beee написав:
Интересно, почему на россии жить стало хуже, доллар космос, а по вашим теориям авто не обвалились, а взлетели в цене?
Сытого сложно смотивировать в агрессии, пойти на войну. Все идет по плану.
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