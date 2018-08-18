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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9960996199629963

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 46
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
15%
7
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  vitaliian написав:.. говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн".
Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы..

В облцентрах особо нет никакой работы/дохода и мультипликатора. Основной "платежеспособный" клиент - пенсионеры.
В Киеве сейчас с безопасностью не хуже, чем в Кропивницком, работы все равно больше, доход выше и доход будет еще понемногу восстанавливаться.
Основное опасение - это зимний отопительный. Мазута и угля нет. По газу не знаю. Но это касается всей страны.


Облцентри дуже різні, по-перше. По-друге, "основний платоспроможний сегмент - пенсіонери" - то скоріше про райцентри. В облцентрах і ТР, і ТРЦ, і кав'ярні/ресторани і інші барбершопи цвіли й пахли до лютого, і там аж ніяк не самі пенси сиділи. Зараз їм звісно скрутніше, але не настільки, щоб все згорнулося до самих лиш АТБ. Особливо на заході країни
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:02

  Zebra написав:
  beee написав:Интересно, почему на россии жить стало хуже, доллар космос, а по вашим теориям авто не обвалились, а взлетели в цене?

Сытого сложно смотивировать в агрессии, пойти на войну. Все идет по плану.

Почему все не знают. что доллар там давно по 75 есть в продаже.до войны был 86, да взлетал до 200, но увы углеводороды сделали своё дело.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:06

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  beee написав:Интересно, почему на россии жить стало хуже, доллар космос, а по вашим теориям авто не обвалились, а взлетели в цене?

Сытого сложно смотивировать в агрессии, пойти на войну. Все идет по плану.

Почему все не знают. что доллар там давно по 75 есть в продаже.до войны был 86, да взлетал до 200, но увы углеводороды сделали своё дело.

и отсутствующий импорт?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:08

  vitaliian написав:Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы, до войны кроме дневного поезда (3 вагона) еще 30+ автобусов в день ездили в Кропивницкий.

В Киеве сидело минимум 30-40 тыс жителей этого города и большинство из них что то арендовали. Экстраполируйте на остальные обл. центры. Если где то убыло, куда то прибыло.

они вернулись в батькивську хату
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:09

Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:41

  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:49

  beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.

Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.

Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:57

  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

5 фото - "двери скрытого монтажа - это модно, говорили они..."
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:02

  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Меня смешит эта фраза: "Для осоБей одаренных - с предложениями в 25-26 и тд. Вы моментально будете посланы, куда и корабль." за пол года он так и не понял что покупатели послали его еще дальше :lol:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:13

  Faceless написав:В облцентрах і ТР, і ТРЦ, і кав'ярні/ресторани і інші барбершопи цвіли й пахли до лютого, і там аж ніяк не самі пенси сиділи

Авжеж. Вони і на Лазурний берег їздили, і по Єгиптам-Туреччинам літали кілька разів на рік.

І зараз те продовжують.

Пишіть ще, пане Фейслес. Не стидайтесь!

П.С. те, що ви описуєте - це 0,1% населення. Можливо, 0,01%. :mrgreen:
Frant
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