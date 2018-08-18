Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:.. говорит что цена аренды в период войны выросла на 1-2к, хвастался что ему подняли "всего на 500 грн". Вангую кроме переселенцев туда вернулись и киевские арендаторы..
В облцентрах особо нет никакой работы/дохода и мультипликатора. Основной "платежеспособный" клиент - пенсионеры. В Киеве сейчас с безопасностью не хуже, чем в Кропивницком, работы все равно больше, доход выше и доход будет еще понемногу восстанавливаться. Основное опасение - это зимний отопительный. Мазута и угля нет. По газу не знаю. Но это касается всей страны.
Облцентри дуже різні, по-перше. По-друге, "основний платоспроможний сегмент - пенсіонери" - то скоріше про райцентри. В облцентрах і ТР, і ТРЦ, і кав'ярні/ресторани і інші барбершопи цвіли й пахли до лютого, і там аж ніяк не самі пенси сиділи. Зараз їм звісно скрутніше, але не настільки, щоб все згорнулося до самих лиш АТБ. Особливо на заході країни
beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано