Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
там кумедный пацан продает ее уже пол года С марта за 25к продать не мог, лохов ищет
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі. В два рази! Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі. Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро. Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000. Не завтра. Рік, два, можливо три-чотири.
там кумедный пацан продает ее уже пол года С марта за 25к продать не мог, лохов ищет
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі. В два рази! Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі. Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро. Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000. Не завтра. Рік, два, можливо три-чотири.
Феодал написав:Меня смешит эта фраза: "Для осоБей одаренных - с предложениями в 25-26 и тд. Вы моментально будете посланы, куда и корабль." за пол года он так и не понял что покупатели послали его еще дальше
жаль что на олх нельзя комментировать, иногда так хочется. В группе "риэлтор это зло" развлекался. Там много таких гуру в ценах.
Феодал написав:там кумедный пацан продает ее уже пол года С марта за 25к продать не мог, лохов ищет
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі. В два рази! Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі. Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро. Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000. Не завтра. Рік, два, можливо три-чотири.
Є одне але! Інфляція!
обожаю сказки про инфляцию, по ним легко можно вычеслить продажника/риелтора=) Понятно что инфляция есть, ну по факту богаче стали только те кто разгоняеет про нее слухи, или те кто не ведется и инвестирует правильно
Феодал написав:Меня смешит эта фраза: "Для осоБей одаренных - с предложениями в 25-26 и тд. Вы моментально будете посланы, куда и корабль." за пол года он так и не понял что покупатели послали его еще дальше
жаль что на олх нельзя комментировать, иногда так хочется. В группе "риэлтор это зло" развлекался. Там много таких гуру в ценах.
у этих гуру в ценах скоро пройдет стадия отрицания и начнется стадия принятия
там кумедный пацан продает ее уже пол года С марта за 25к продать не мог, лохов ищет
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі. В два рази! Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі. Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро. Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000. Не завтра. Рік, два, можливо три-чотири.
Феодал написав:там кумедный пацан продает ее уже пол года С марта за 25к продать не мог, лохов ищет
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі. В два рази! Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі. Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро. Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000. Не завтра. Рік, два, можливо три-чотири.