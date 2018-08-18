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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99629963996499659966>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 46
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
15%
7
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:16

  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:21

  Frant написав:
  Faceless написав:В облцентрах і ТР, і ТРЦ, і кав'ярні/ресторани і інші барбершопи цвіли й пахли до лютого, і там аж ніяк не самі пенси сиділи

Авжеж. Вони і на Лазурний берег їздили, і по Єгиптам-Туреччинам літали кілька разів на рік.

І зараз те продовжують.

Пишіть ще, пане Фейслес. Не стидайтесь!

П.С. те, що ви описуєте - це 0,1% населення. Можливо, 0,01%. :mrgreen:

Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте
pesikot
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2
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:28

  Frant написав:
  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.

Є одне але! Інфляція!
lejko_vit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:33

  Феодал написав:Меня смешит эта фраза: "Для осоБей одаренных - с предложениями в 25-26 и тд. Вы моментально будете посланы, куда и корабль." за пол года он так и не понял что покупатели послали его еще дальше :lol:

жаль что на олх нельзя комментировать, иногда так хочется.
В группе "риэлтор это зло" развлекался. Там много таких гуру в ценах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:40

  lejko_vit написав:
  Frant написав:
  Феодал написав:там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.

Є одне але! Інфляція!

обожаю сказки про инфляцию, по ним легко можно вычеслить продажника/риелтора=)
Понятно что инфляция есть, ну по факту богаче стали только те кто разгоняеет про нее слухи, или те кто не ведется и инвестирует правильно
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:42

  Ромасик написав:
  Феодал написав:Меня смешит эта фраза: "Для осоБей одаренных - с предложениями в 25-26 и тд. Вы моментально будете посланы, куда и корабль." за пол года он так и не понял что покупатели послали его еще дальше :lol:

жаль что на олх нельзя комментировать, иногда так хочется.
В группе "риэлтор это зло" развлекался. Там много таких гуру в ценах.

у этих гуру в ценах скоро пройдет стадия отрицания и начнется стадия принятия :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:45

  Frant написав:
  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.

ну вот, за 2999 пытаются сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... OLxCj.html
с 1 июня стоит очередь черниговских беженцев.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:50

  Феодал написав:у этих гуру в ценах скоро пройдет стадия отрицания и начнется стадия принятия :mrgreen:

там же между отрицанием и принятием еще 3 стадии. А в этих диплодоков нервные преобраования происходят ооочень медленно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:50

  Ромасик написав:
  Frant написав:
  Феодал написав:там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.

ну вот, за 2999 пытаются сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... OLxCj.html
с 1 июня стоит очередь черниговских беженцев.

ого, целых 3к, сума серьезная :lol: самое время покупать такие хатки под инвестиции :mrgreen: окупаемость - агонь
кажется в Киеве м области - слишком много жилья настроили
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:01

  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

чому не в військомат?
Ромасик
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