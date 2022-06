Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:12

Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну.

Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно.

1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(.

Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA.

Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище).

Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку.

Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.