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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9963996499659966>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 46
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
15%
7
3. 701 - 900
22%
10
4. 901 - 1000
22%
10
5. 1001 - 1200
11%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:06

  Феодал написав:..
кажется в Киеве м области - слишком много жилья настроили

ну, в данном предложении все прекрасно: и локация, и ремонт (точнее отсутствие), мебель, "душевая кабина". Думаю и соседи.
такое и раньше за 5 сложно сдать было
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:08

  Ромасик написав:ну вот, за 2999 пытаются сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... OLxCj.html

как бы вы назвали эту художественную инсталляцию? :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:10

  sequence написав:
  Феодал написав:..
кажется в Киеве м области - слишком много жилья настроили

ну, в данном предложении все прекрасно: и локация, и ремонт (точнее отсутствие), мебель, "душевая кабина". Думаю и соседи.
такое и раньше за 5 сложно сдать было

у меня такие за 5-6к до войны улетали в аренде, локация решает, + Киев был слишком перенаселен и работы хватало
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:12

striped

Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну.
Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно.
1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(.
Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA.
Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище).
Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку.
Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.
Востаннє редагувалось grape в П'ят 17 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:13

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

чому не в військомат?

Ходив, не беруть

Доводиться ходити з панянками по кахфе :)

Якщо в армію не беруть, то хоч десь ще вдалий :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:18

  pesikot написав:
  Ромасик написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

чому не в військомат?

Ходив, не беруть

Доводиться ходити з панянками по кахфе :)

Якщо в армію не беруть, то хоч десь ще вдалий :)

Попробуйте в кафе с продолжением пригласить жену военкома. Говорят, помогает.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:21

  Investor_K написав:
  pesikot написав:Ходив, не беруть

Доводиться ходити з панянками по кахфе :)

Якщо в армію не беруть, то хоч десь ще вдалий :)

Попробуйте в кафе с продолжением пригласить жену военкома. Говорят, помогает.

Що ? Мали досвід ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33

  Damien написав:
  beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.

Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.

Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано

Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно.
Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:37

pesikot щось ви не туди ходите :) https://www.instagram.com/p/Ce26JoJt62O/
Ромасик
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