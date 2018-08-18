Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну. Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно. 1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(. Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA. Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище). Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку. Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.
Востаннє редагувалось grape в П'ят 17 чер, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано
Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно. Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
стадия отрицания она такая, стадия принятия начнется через пару месяцев
Якийсь % виїзду IT спеціалістів, я маю на увазі мужчин які зараз не можуть виїхати з юридичних причин, буде. Але це не буде масово. Я не мужчина, але також в IT і дивлюсь по собі та своєму професійному оточенню - більшість, навіть з жінок які виїхали, хотіли би повернутись. З початку війни я виїхала в столицю одної з Європейських країн. Поки до 180 днів я податковий резидент України я залишаюсь в Європі, після, якщо не буде якогось військового форс-мажору, повертаюсь в Україну. Так, я тут в фізичній безпеці. Але якщо говорити про фінансову сторону, то жити IT спеціалісту в Європі в порівнянні з Україною зовсім не вигідно. 1 - Чи я знаходжусь в Європі, чи я в Україні сума зарплати в Євро (на рахунок приходить еквівалент в гривні або можна оформити напряму із головним офісом і тобі буде приходити в євро, я всеодно зараз у Європі і таким чином "двоєкурсіє" мене не хвилює зараз) приходить та сама яка вказана в контракті в гросс (це поки український ФОП). Відповідно поки я в Європі до 180 днів то можу платити в Україну 5% податку тільки. Після 180 днів я стаю податковим резидентом європейської країни із величезними європейськими податками. Сума грошей чистими на руки до 180 днів і після 180 днів дуже!!! сильно відрізняється і є набагато менше(. Далі - в Україні в багатьох IT спеціалістів вже є своє житло. Тут в Європі мало в кого з наших IT спеціалістів є своє житло. Варіант або орендувати (що дуже дорого в столиці). А я порівнюю в даному випадку столиці України та Європейської країни в якій я зараз. Другий варіант - іпотека. Але іпотеку так зразу тільки приїхавшому IT спеціалісту вряд чи дадуть. Виходимо знову на ринок оренди. А оренда тут дуже дорога. Відповідно, з тої меншої частини що залишилась після європейських податків ще треба велику частину віддати за оренду житла. Грошей залишається ще менше. Далі - проїзд. Абонемент на транспорт на місяць тут тільки центром (зона А) майже 60 євро. Якщо далі в межах міста то ще дорожче (порівняйте з українськими цінами). Далі - інтернет достатній мені для роботи пакет на місяця 20 євро (знову порівняйте з Україною). Продукти та одяг ціни приблизно в середньому як в Україні. Я маю на увазі бренди типу ZARA. Зарплати в місцевих IT компаніях приблизно такі самі як в нормальних, не шарашкіних конторах, IT компаніях в Україні (виняток становлять хіба європейські філії FAANG там вище). Отже, якщо брати фінансово, виїжджати IT спеціалістам за кордон не вигідно. Вигідно мати прямі контракти з великими IT компаніями, жити і платити податки в Україні. Більше грошей залишається на руки. Тут важливий нюанс - замовники (компанії) мають бути впевнені в безпеці! працівників і що робота буде зроблена вчасно хоч з бомбосховища. Деякі компанії бояться працювати з людьми (наймати людей) з територій де проходять бойові дії. Маємо їх переконувати що робота буде зроблена самою людиною або її підстрахує інша людина, в будь-якому випадку. Плюс є фактори особисті (сім'я, родина, друзі, менталітет) щоб залишатись в Україні.
Зараз дуже багато пропаганди лльється направленої щоб ІТ-шники лишились...і платили. Я особисто вирішив коли будуть випускати - поїхати. Може воно і дешевше в Україні - то і в Сомалі теж дешевше жити.
BIGor Для чого мені пропаганда. Я вже в Європі і порівнюю кожного дня. А податки хочеш - не хочеш всюди треба платити. І не факт що якість життя буде значно краща. Для себе вирішила так. І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів. А як Вам робити, щоб потім не жаліти, вирішуйте самі.
Востаннє редагувалось grape в П'ят 17 чер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.