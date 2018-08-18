Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:53

grape написав: BIGor

Для чого мені пропаганда. Я вже в Європі і порівнюю кожного дня. Для себе вирішила так. І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів. А як Вам робити, щоб потім не жаліти, вирішуйте самі. Для чого мені пропаганда. Я вже в Європі і порівнюю кожного дня. Для себе вирішила так. І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів. А як Вам робити, щоб потім не жаліти, вирішуйте самі.

Так, у Вашому пості є сенс. Але є декілька "але". Ви у столиці країни. Чого не у райцентрі? Тому що приїхали пересідіти. Коли стане питання обрання місця проживання Ви будете шукати це місце трохи інакше.Інтернет 20 євро задорого? А тарифи для юрліц в Україні знаєте?5% налог? Так, здається привабливим. Але можлива ситуація коли різниця між комерційним курсом и курсом НБУ додасть декілька % до тої ставки.І Ви дуже гарно пропонуєте переконувати замовників у тому, що працювати з украінськими фахівцями це безпечно. Але у замовників є не емоції, а протоколи безпеки. І тому можна залишитися в дешевій для життя країні з дуже привабливою (номінально) налоговою ставкою без роботи/без цікавих проектів.Це я вже не кажу про те, що коли замовник хоче зустрітися та обсудити проект віч на віч, а Ви кажете шо не маєте можливості виїхати.Про кошмарення IT податківцями й прочими податковими нянями я даже казати не хочу.Мої особисті спогади - ти їдеш в ЕС, на третий день вже починаєшь посміхатися у відповідь незнайомцям на вулиці, насолоджуєшся повільним темпом їх життя, напитуєшься позитівом, релаксуєш і повертаєшся додому в гарному настрої. Але цього настрою вистачає до паспортного контролю у Борисполі або (якщо пощастило) до виїзду з парковки.Тому на мою думку цим довше буде існувати заборона на виїзд, тим більше IT фахівцев буде приймати рішення про релокейт. А у кого тут є власне житло - воно піде на продаж і ці гроши передадуть палкі вітання КРЖН та підуть на европейський РН.