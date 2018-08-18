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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9964996599669967>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:53

  grape написав:BIGor
Для чого мені пропаганда. Я вже в Європі і порівнюю кожного дня. Для себе вирішила так. І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів. А як Вам робити, щоб потім не жаліти, вирішуйте самі.


Так, у Вашому пості є сенс. Але є декілька "але". Ви у столиці країни. Чого не у райцентрі? Тому що приїхали пересідіти. Коли стане питання обрання місця проживання Ви будете шукати це місце трохи інакше.

Інтернет 20 євро задорого? А тарифи для юрліц в Україні знаєте?

5% налог? Так, здається привабливим. Але можлива ситуація коли різниця між комерційним курсом и курсом НБУ додасть декілька % до тої ставки.
І Ви дуже гарно пропонуєте переконувати замовників у тому, що працювати з украінськими фахівцями це безпечно. Але у замовників є не емоції, а протоколи безпеки. І тому можна залишитися в дешевій для життя країні з дуже привабливою (номінально) налоговою ставкою без роботи/без цікавих проектів.
Це я вже не кажу про те, що коли замовник хоче зустрітися та обсудити проект віч на віч, а Ви кажете шо не маєте можливості виїхати.

Про кошмарення IT податківцями й прочими податковими нянями я даже казати не хочу.

Мої особисті спогади - ти їдеш в ЕС, на третий день вже починаєшь посміхатися у відповідь незнайомцям на вулиці, насолоджуєшся повільним темпом їх життя, напитуєшься позитівом, релаксуєш і повертаєшся додому в гарному настрої. Але цього настрою вистачає до паспортного контролю у Борисполі або (якщо пощастило) до виїзду з парковки.

Тому на мою думку цим довше буде існувати заборона на виїзд, тим більше IT фахівцев буде приймати рішення про релокейт. А у кого тут є власне житло - воно піде на продаж і ці гроши передадуть палкі вітання КРЖН та підуть на европейський РН.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:57

  asti написав:
  Феодал написав:
  Ромасик написав:ну вот, за 2999 пытаются сдать
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... OLxCj.html
как бы вы назвали эту художественную инсталляцию? :mrgreen:
Ну ладно уж, инсталляция!
Нормальная квартира за свои деньги, удобства внутри...
Пересидеть полгодика самое оно.
До войны за такие деньги даже комнату было снять проблематично//)

Вы меня не правильно поняли) квартира - отличная (под аренду)
под инсталляцией я имел в виду что сдают за копейки и не могут найти клиентов(
Я бы назвал это: "Рынок аренды пошел по пи*де"
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:17

Феодал та не, беее не согласен
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:24

  Ромасик написав:Феодал та не, беее не согласен

его это не спасет, грешник должен покаяться :mrgreen: за то что мамкиных инвесторов разводил
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  grape написав:І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:43

  lejko_vit написав:
  Frant написав:Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.

Є одне але! Інфляція!


Інфляція долара за 2-4 роки невелика, максимум 5-12%.

Падіння цін в 2 рази та інфляція 12% - здатні порівняти, що більше?))))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:44

  BIGor написав:
  grape написав:І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.

Тобі вручили повістку перед виходом з АТБ ?
То не тринди
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:57

  beee написав:
  Damien написав:
  beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.

Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.

Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано

Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно.
Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили

Доллара наличного навалом на России по 64 на сегодняшний день. Наличного, не виртуального. Только с ним нечего там делать.
По связи цены бензина с разрушением нефтебаз - пример радикально неправильный по отношению к недвиге.
"Если бы разбомбили половину автомашин, а нефтебазы все оставили целыми( и топливо на них шло довоенными объемами), то были бы очереди на АЗС?" - вот так надо ставить вопрос, чтобы его ответ проецировался на недвигу.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:15

  Faceless написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі

Приємно, звичайно

Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було :)
pesikot
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