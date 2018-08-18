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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:53
grape написав:BIGor
Для чого мені пропаганда. Я вже в Європі і порівнюю кожного дня. Для себе вирішила так. І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів. А як Вам робити, щоб потім не жаліти, вирішуйте самі.
Так, у Вашому пості є сенс. Але є декілька "але". Ви у столиці країни. Чого не у райцентрі? Тому що приїхали пересідіти. Коли стане питання обрання місця проживання Ви будете шукати це місце трохи інакше.
Інтернет 20 євро задорого? А тарифи для юрліц в Україні знаєте?
5% налог? Так, здається привабливим. Але можлива ситуація коли різниця між комерційним курсом и курсом НБУ додасть декілька % до тої ставки.
І Ви дуже гарно пропонуєте переконувати замовників у тому, що працювати з украінськими фахівцями це безпечно. Але у замовників є не емоції, а протоколи безпеки. І тому можна залишитися в дешевій для життя країні з дуже привабливою (номінально) налоговою ставкою без роботи/без цікавих проектів.
Це я вже не кажу про те, що коли замовник хоче зустрітися та обсудити проект віч на віч, а Ви кажете шо не маєте можливості виїхати.
Про кошмарення IT податківцями й прочими податковими нянями я даже казати не хочу.
Мої особисті спогади - ти їдеш в ЕС, на третий день вже починаєшь посміхатися у відповідь незнайомцям на вулиці, насолоджуєшся повільним темпом їх життя, напитуєшься позитівом, релаксуєш і повертаєшся додому в гарному настрої. Але цього настрою вистачає до паспортного контролю у Борисполі або (якщо пощастило) до виїзду з парковки.
Тому на мою думку цим довше буде існувати заборона на виїзд, тим більше IT фахівцев буде приймати рішення про релокейт. А у кого тут є власне житло - воно піде на продаж і ці гроши передадуть палкі вітання КРЖН та підуть на европейський РН.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:57
asti написав: Феодал написав:
как бы вы назвали эту художественную инсталляцию?
Ну ладно уж, инсталляция!
Нормальная квартира за свои деньги, удобства внутри...
Пересидеть полгодика самое оно.
До войны за такие деньги даже комнату было снять проблематично//)
Вы меня не правильно поняли) квартира - отличная (под аренду)
под инсталляцией я имел в виду что сдают за копейки и не могут найти клиентов(
Я бы назвал это: "Рынок аренды пошел по пи*де"
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:17
Феодал та не, беее не согласен
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:24
Ромасик написав:Феодал
та не, беее не согласен
его это не спасет, грешник должен покаяться
за то что мамкиных инвесторов разводил
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:41
grape написав:
І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:43
lejko_vit написав: Frant написав:
Якщо порахувати орендні ставки в доларах - з лютого 2022 вони впали вдвічі.
В два рази!
Тобто ціни КРЖН теж повинні просісти вдвічі.
Ціна 20 000 - 30 000 дол стане нормою для ширпотребівського житла біля метро.
Гостінки, общажки - будуть ще дешевше, по 15 000.
Не завтра.
Рік, два, можливо три-чотири.
Є одне але! Інфляція!
Інфляція долара за 2-4 роки невелика, максимум 5-12%.
Падіння цін в 2 рази та інфляція 12% - здатні порівняти, що більше?))))
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:44
BIGor написав: grape написав:
І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
Тобі вручили повістку перед виходом з АТБ ?
То не тринди
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:57
beee написав: Damien написав: beee написав:
С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано
Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно.
Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили
Доллара наличного навалом на России по 64 на сегодняшний день. Наличного, не виртуального. Только с ним нечего там делать.
По связи цены бензина с разрушением нефтебаз - пример радикально неправильный по отношению к недвиге.
"Если бы разбомбили половину автомашин, а нефтебазы все оставили целыми( и топливо на них шло довоенными объемами), то были бы очереди на АЗС?" - вот так надо ставить вопрос, чтобы его ответ проецировался на недвигу.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:59
pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:15
Faceless написав: pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Приємно, звичайно
Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було
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