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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9964996599669967

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:37

  Феодал написав:
  Ромасик написав:Феодал та не, беее не согласен

его это не спасет, грешник должен покаяться :mrgreen: за то что мамкиных инвесторов разводил

ну я номер телефона не меняю 20 лет.
да и депутаты - не мамкины инвесторы. у них cucя другая
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:46

А куди зник Hotab, бо дуже цікава саме його точка зору щодо еміграції?
Чи може Faceless підстрахує його і нагадає про переваги життя в нашій країні?
Faceless, а Ви також в галузі ІТ працюєте?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:50

  Igneus написав:А куди зник Hotab,


Так він отут на тебе очікує

Що там у тебе за питання?
Hotab
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