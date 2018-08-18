ну я номер телефона не меняю 20 лет.
да и депутаты - не мамкины инвесторы. у них cucя другая
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:37
Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:46
А куди зник Hotab, бо дуже цікава саме його точка зору щодо еміграції?
Чи може Faceless підстрахує його і нагадає про переваги життя в нашій країні?
Faceless, а Ви також в галузі ІТ працюєте?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:50
Так він отут на тебе очікує
Що там у тебе за питання?
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