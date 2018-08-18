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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9964996599669967

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:19

  BIGor написав:
  grape написав:І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.


Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
grape
 
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