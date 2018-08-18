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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:19
BIGor написав: grape написав:
І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
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grape
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