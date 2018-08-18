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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9964996599669967

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:19

  BIGor написав:
  grape написав:І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.


Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
grape
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

десятка крупнейших % выехавших долларовых миллионеровЗображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:43

  sequence написав:
  rjkz написав:4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
..

вам самому не смешно считать десятые и сотые после 0,,,? )))
Вот в НБУ я понимаю, пацаны со стальными коками - за раз больше 10, промышленности швах, банкам швах, а мы боремся с инфляцией


НБУ влияет на ситуацию с гривной и в Украине.
ФЕД влияет фактически на мировую экономику.
США никак не ощутит телодвижения НБУ, а Украина почувствует действия ФЕДа.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:59

  grape написав:Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).

Круг, чи коло?

Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:00

  pesikot написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі

Приємно, звичайно

Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було :)

Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
Frant
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