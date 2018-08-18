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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:19
BIGor написав: grape написав:
І бачу таке саме рішення в багатьох знайомих IT спеціалістів.
Якісь шаблонні психологічні наративи.
Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:43
sequence написав: rjkz написав:
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
..
вам самому не смешно считать десятые и сотые после 0,,,? )))
Вот в НБУ я понимаю, пацаны со стальными коками - за раз больше 10, промышленности швах, банкам швах, а мы боремся с инфляцией
НБУ влияет на ситуацию с гривной и в Украине.
ФЕД влияет фактически на мировую экономику.
США никак не ощутит телодвижения НБУ, а Украина почувствует действия ФЕДа.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:59
grape написав:
Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).
Круг, чи коло?
Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:00
pesikot написав: Faceless написав: pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Приємно, звичайно
Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було
Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
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