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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:57
beee написав: Damien написав: beee написав:
С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.
Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.
Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано
Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно.
Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили
Доллара наличного навалом на России по 64 на сегодняшний день. Наличного, не виртуального. Только с ним нечего там делать.
По связи цены бензина с разрушением нефтебаз - пример радикально неправильный по отношению к недвиге.
"Если бы разбомбили половину автомашин, а нефтебазы все оставили целыми( и топливо на них шло довоенными объемами), то были бы очереди на АЗС?" - вот так надо ставить вопрос, чтобы его ответ проецировался на недвигу.
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Damien
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:59
pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
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Faceless
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:15
Faceless написав: pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Приємно, звичайно
Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було
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pesikot
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:37
Феодал написав: Ромасик написав:Феодал
та не, беее не согласен
его это не спасет, грешник должен покаяться
за то что мамкиных инвесторов разводил
ну я номер телефона не меняю 20 лет.
да и депутаты - не мамкины инвесторы. у них cucя другая
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beee
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:43
sequence написав: rjkz написав:
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
..
вам самому не смешно считать десятые и сотые после 0,,,? )))
Вот в НБУ я понимаю, пацаны со стальными коками - за раз больше 10, промышленности швах, банкам швах, а мы боремся с инфляцией
НБУ влияет на ситуацию с гривной и в Украине.
ФЕД влияет фактически на мировую экономику.
США никак не ощутит телодвижения НБУ, а Украина почувствует действия ФЕДа.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:00
pesikot написав: Faceless написав: pesikot написав:
Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено
Позавчора був, так взагалі все було зайняте
Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Приємно, звичайно
Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було
Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:41
Frant написав:
Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
Я бачу у вас своє коло спілкування
А мова була про кав'ярні, піцерії, ресторанчики, салони, барбершопи, кіно, театри, і банально ТРЦ.
Про ваші улублені наливайки мова не йшла
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45
А я поставил на олх фильтры на 1к квартиры от 30 метров до 40 тысяч,и с каждым днем появляется все больше квартир ниже 1000 дол.за метр. Попробуйте...
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:57
До конца войны забудьте слово "рынок недвижимости ". Закройте агрегаторы и аналитику.
В военное время любая сделка это исключение - нонсенс.
Кончится война и через пол года можно о чем-то говорить. В свете положительной динамики ВСУ и успешной внешней обстановке, в том числе и кандидатства в ЕС, погнозы положительные
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:26
beee ну не знаю, есть покупатель на паркинг, сконнектились еще до, все так же заинтересован по оговоренной цене в СКВ... подводит отдел продаж. Идиоты, говорят, не знают, как оформлять переуступку прав по новым законам. В смысле???
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