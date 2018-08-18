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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9963996499659966

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:57

  beee написав:
  Damien написав:
  beee написав:С повышением учетной ставки НБУ с 10% до 25%, купить квартиру в новостройке станет сложнее. В новых условиях велик риск прекращения кредитования как застройщиков, так и покупателей квартир в новостройках. Это приведет к тому, что достраивать будут только объекты, не требующие больших финансовых вложений.

Соответственно – спрос на "вторичку" заметно вырастет, особенно на квартиры с ремонтом в домах от 2005 года постройки. Такая ситуация дает предпосылки для роста цен. Однако прямо сейчас и в перспективе ближайших месяцев этого не произойдет.

Читал это же сегодня слово-в-слово на телеграм канале. Вы хоть указывайте, что это не Ваши слова, а передрано

Ну конечно с телеги. А зачем указывать, если и так по нарративу понятно.
Ну хорошо. Раз долларов на россии навалом по 86 - байки, ладно. Давайте по другому. Бензин у нас рухнул в цене? Нефтебазы ж как и бетон побомбили

Доллара наличного навалом на России по 64 на сегодняшний день. Наличного, не виртуального. Только с ним нечего там делать.
По связи цены бензина с разрушением нефтебаз - пример радикально неправильный по отношению к недвиге.
"Если бы разбомбили половину автомашин, а нефтебазы все оставили целыми( и топливо на них шло довоенными объемами), то были бы очереди на АЗС?" - вот так надо ставить вопрос, чтобы его ответ проецировался на недвигу.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:15

  Faceless написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі

Приємно, звичайно

Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:37

  Феодал написав:
  Ромасик написав:Феодал та не, беее не согласен

его это не спасет, грешник должен покаяться :mrgreen: за то что мамкиных инвесторов разводил

ну я номер телефона не меняю 20 лет.
да и депутаты - не мамкины инвесторы. у них cucя другая
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:43

  sequence написав:
  rjkz написав:4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
..

вам самому не смешно считать десятые и сотые после 0,,,? )))
Вот в НБУ я понимаю, пацаны со стальными коками - за раз больше 10, промышленности швах, банкам швах, а мы боремся с инфляцией


НБУ влияет на ситуацию с гривной и в Украине.
ФЕД влияет фактически на мировую экономику.
США никак не ощутит телодвижения НБУ, а Украина почувствует действия ФЕДа.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:00

  pesikot написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Я, останім часом, ходжу по кафе-піццеріям. Навіть в будні дні - не меньше 75% заповнено

Позавчора був, так взагалі все було зайняте

Франт каже, ви вже в Червоній книзі

Приємно, звичайно

Але, в тих кафе, де я був, таких червоно-книжних - багато було :)

Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.

Я бачу у вас своє коло спілкування :mrgreen:
А мова була про кав'ярні, піцерії, ресторанчики, салони, барбершопи, кіно, театри, і банально ТРЦ.
Про ваші улублені наливайки мова не йшла
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:45

  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html



А я поставил на олх фильтры на 1к квартиры от 30 метров до 40 тысяч,и с каждым днем появляется все больше квартир ниже 1000 дол.за метр. Попробуйте...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:57

До конца войны забудьте слово "рынок недвижимости ". Закройте агрегаторы и аналитику.
В военное время любая сделка это исключение - нонсенс.
Кончится война и через пол года можно о чем-то говорить. В свете положительной динамики ВСУ и успешной внешней обстановке, в том числе и кандидатства в ЕС, погнозы положительные
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 23:26

beee ну не знаю, есть покупатель на паркинг, сконнектились еще до, все так же заинтересован по оговоренной цене в СКВ... подводит отдел продаж. Идиоты, говорят, не знают, как оформлять переуступку прав по новым законам. В смысле???
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