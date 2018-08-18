Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:beee ну не знаю, есть покупатель на паркинг, сконнектились еще до, все так же заинтересован по оговоренной цене в СКВ... подводит отдел продаж. Идиоты, говорят, не знают, как оформлять переуступку прав по новым законам. В смысле???
Так законы разве менялись? Переуступкой рулит застройщик на свое усмотрение. В теперешних сделках для продавца рисков нет,рискует покупатель. Я так думаю.