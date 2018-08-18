Так законы разве менялись? Переуступкой рулит застройщик на свое усмотрение. В теперешних сделках для продавца рисков нет,рискует покупатель. Я так думаю.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:46
Так законы разве менялись? Переуступкой рулит застройщик на свое усмотрение. В теперешних сделках для продавца рисков нет,рискует покупатель. Я так думаю.
Додано: Суб 18 чер, 2022 05:29
Вы мало понимаете экономику Украины. Ставка ФЕДа действует на Украину также как и на героиновую экономику Афганистана - никак.
Додано: Суб 18 чер, 2022 05:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 18 чер, 2022 06:30
Додано: Суб 18 чер, 2022 06:38
Фейслес, ви в курсі, що в державі війна???
Наслідок вкрай неефективного управління і планування, глобальних прорахунків укро-бидло-їліти.
Мільйони біженців виїхали з України за кордон, мільйони переїхали на інші території всередині держави.
В Києві (!!!) біля пунктів безплатної роздачі їжі - стоять сотні людей. Бензину майже немає на заправках. Безробіття.
Проте Київ Реуса-Фейслеса того не бачить. Тому що його представники "живуть на Лазурному березі або у Німеччині".
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
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