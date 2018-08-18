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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9965996699679968>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:46

  vikapavl написав:beee ну не знаю, есть покупатель на паркинг, сконнектились еще до, все так же заинтересован по оговоренной цене в СКВ... подводит отдел продаж. Идиоты, говорят, не знают, как оформлять переуступку прав по новым законам. В смысле???



Так законы разве менялись? Переуступкой рулит застройщик на свое усмотрение. В теперешних сделках для продавца рисков нет,рискует покупатель. Я так думаю.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 05:29

  rjkz написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
..

вам самому не смешно считать десятые и сотые после 0,,,? )))
Вот в НБУ я понимаю, пацаны со стальными коками - за раз больше 10, промышленности швах, банкам швах, а мы боремся с инфляцией


НБУ влияет на ситуацию с гривной и в Украине.
ФЕД влияет фактически на мировую экономику.
США никак не ощутит телодвижения НБУ, а Украина почувствует действия ФЕДа.

Вы мало понимаете экономику Украины. Ставка ФЕДа действует на Украину также как и на героиновую экономику Афганистана - никак.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 05:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Даже три месяца войны не могут обвалить хоть как-то существенно КРЖН
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BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 06:30

  BIGor написав:Даже три месяца войны не могут обвалить хоть как-то существенно КРЖН
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нова реальність усвідомлюється повільно
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 06:38

  Faceless написав:
  Frant написав:Скоріше - червонопиких?)))
Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.

Я бачу у вас своє коло спілкування :mrgreen:
А мова була про кав'ярні, піцерії, ресторанчики, салони, барбершопи, кіно, театри, і банально ТРЦ.
Про ваші улублені наливайки мова не йшла

Фейслес, ви в курсі, що в державі війна???
Наслідок вкрай неефективного управління і планування, глобальних прорахунків укро-бидло-їліти.

Мільйони біженців виїхали з України за кордон, мільйони переїхали на інші території всередині держави.
В Києві (!!!) біля пунктів безплатної роздачі їжі - стоять сотні людей. Бензину майже немає на заправках. Безробіття.

Проте Київ Реуса-Фейслеса того не бачить. Тому що його представники "живуть на Лазурному березі або у Німеччині".

П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.

Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.

Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:27

  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Это его квартира пускай 30 000 000 долларов ставит.
Имеет право.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:29

  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:36

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:Даже три месяца войны не могут обвалить хоть как-то существенно КРЖН
Зображення


нова реальність усвідомлюється повільно

Я так понимаю в 1998, 2008, 2014 всем было по 8-9 лет и они не помнят как обычно ведет себя РН в фазе снижения?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:42

  UA написав:
  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?

Важнее для чего? Какая задача вами не решается?
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
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