Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:beee ну не знаю, есть покупатель на паркинг, сконнектились еще до, все так же заинтересован по оговоренной цене в СКВ... подводит отдел продаж. Идиоты, говорят, не знают, как оформлять переуступку прав по новым законам. В смысле???
Так законы разве менялись? Переуступкой рулит застройщик на свое усмотрение. В теперешних сделках для продавца рисков нет,рискует покупатель. Я так думаю.
Frant написав:Скоріше - червонопиких?))) Звісно, в час війни - є повно людей,які люблять шаритись по кабакам.
Я бачу у вас своє коло спілкування А мова була про кав'ярні, піцерії, ресторанчики, салони, барбершопи, кіно, театри, і банально ТРЦ. Про ваші улублені наливайки мова не йшла
Фейслес, ви в курсі, що в державі війна??? Наслідок вкрай неефективного управління і планування, глобальних прорахунків укро-бидло-їліти.
Мільйони біженців виїхали з України за кордон, мільйони переїхали на інші території всередині держави. В Києві (!!!) біля пунктів безплатної роздачі їжі - стоять сотні людей. Бензину майже немає на заправках. Безробіття.
Проте Київ Реуса-Фейслеса того не бачить. Тому що його представники "живуть на Лазурному березі або у Німеччині".
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність. Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?