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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:47
Frant написав:
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
Пане професор, ти мене дивуєш
Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі
А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все
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Додано: Суб 18 чер, 2022 09:00
pesikot написав: Frant написав:
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
Пане професор, ти мене дивуєш
Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі
А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все
Так, так.
Сотні, тисячі мешканців Чернігова, які залишились без житла або живуть у розбитих квартирах,яким немає за що поставити нові вікна - пачками ходять у кафе і ресторани)))
Зараз в Чернігові постійна робота з ЗП 150 дол/міс - за щастя.
Пиші іщо((((
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 18 чер, 2022 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 09:02
UA написав: beee написав:
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?
Для Києва Реуса -Фейслеса - так!
"Страшно далекі оні от народа!"
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