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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9965996699679968

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 08:47

  Frant написав:П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.

Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.

Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((

Пане професор, ти мене дивуєш

Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі

А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:00

  pesikot написав:
  Frant написав:П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.

Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.

Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((

Пане професор, ти мене дивуєш

Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі

А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все

Так, так.
Сотні, тисячі мешканців Чернігова, які залишились без житла або живуть у розбитих квартирах,яким немає за що поставити нові вікна - пачками ходять у кафе і ресторани)))

Зараз в Чернігові постійна робота з ЗП 150 дол/міс - за щастя.

Пиші іщо((((
Востаннє редагувалось Frant в Суб 18 чер, 2022 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:02

  UA написав:
  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?

Для Києва Реуса -Фейслеса - так!
"Страшно далекі оні от народа!"
Frant
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