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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:47
Frant написав:
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
Пане професор, ти мене дивуєш
Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі
А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все
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Додано: Суб 18 чер, 2022 09:00
pesikot написав: Frant написав:
П.С. Чернігів після блокади - геть розбомблений. Десятки розбитих будинків. Рекомендую вам поїхати туди і побачити власними очима нову реальність.
Потім будете писати, як добре пиячити в дорогих кабаках,і як там багато людей.
Варто було би роздавати повістки у ваших дорогих ресторанах))) Один день на війні чи біля війни - швидко розкрив би вам очі.
Якби ви разом з Реусом посиділи добу в підвалі, під ударами російських ракет - можливо, ви би зрозуміли нову реальність. Поки що цього не відчувається(((((
Пане професор, ти мене дивуєш
Ну я в Чернігові, я бачу оті самі розбиті будинки, я сидів у підвалі
А зараз я ходжу по кафе і інші ходят, оті самі, які нещодавно сиділи по подвалах, бо хочуть нормального життя, бо завтра-післязавтра може прилетіти і все
Так, так.
Сотні, тисячі мешканців Чернігова, які залишились без житла або живуть у розбитих квартирах,яким немає за що поставити нові вікна - пачками ходять у кафе і ресторани)))
Зараз в Чернігові постійна робота з ЗП 150 дол/міс - за щастя.
Пиші іщо((((
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 18 чер, 2022 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 09:02
UA написав: beee написав:
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?
Для Києва Реуса -Фейслеса - так!
"Страшно далекі оні от народа!"
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Додано: Суб 18 чер, 2022 09:57
beee написав:
Принятие чего? У меня проблемы с продажей нет
Мне кажется, что стоит зафиксировать этот пост точку отсчета последующих уровней
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:07
Альфа банк выкатил любопытную статистику, она не совсем про недвижимость, а скорее про платежеспособность тех кто выехал заграницу
З 24 лютого за кордоном картками Альфа-Банку Україна встигли скористатися 70+ тисяч клієнтів — і 50+ тисяч продовжують активно робити це просто зараз (внутрішня міграція значно більша: з клієнтів Альфа-Банку Україна за кордон виїхав відносно невеликий відсоток). У найпопулярнішій п’ятірці країн за 100+ днів визначився очікуваний гегемон:
Польща — 30+ тисяч клієнтів
Німеччина — 15+ тисяч клієнтів
Чехія — 6+ тисяч клієнтів
Румунія — 6+ тисяч клієнтів
Словаччина — 4+ тисячі клієнтів
При цьому у Польщі найнижчий середній чек — 15 євро, за рекордних 58 євро в Австрії і 30-40 євро в середньому в інших країнах.
Категорії витрат
Тут простіше наочно показати найбільш популярні зарубіжні категорії до та після початку війни.
До:
Готелі — 17%
Одяг та взуття — 17%
Продуктові магазини — 13%
Кафе та ресторани — 12%
Інші товари — 4%
Прикраси — 4%
Після:
Продуктові магазини — 24%
Одяг та взуття — 14%
Кафе та ресторани — 9%
Готелі — 8%
Паливо — 7%
Товари для дому — 5%
Інші товари — 5%
Топ витрат якісно змінився: з умовного “туризм та шопінг” він перетворився на “звичайний побутовий”. Деякі категорії практично зникли: найбільш характерний приклад — прикраси.
Как видим кафе и рестораны 9% вот такая эвакуация с пивом и лобстерами. И размер среднего чека даже в Польше 450+ гривен. А в других странах под тысячу.
Выехали в основном платежеспособные. Отсюда все "падающие домкратом" явления в экономике.
Если расходы оплачивается картой Украинского банка скорее всего это либо сбережения, либо кто то из Украины им эту карту пополняет. В любом из этих случаев деньги утекают в карманы западных бизнесов.
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vitaliian
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:28
vitaliian написав:
Выехали в основном платежеспособные. Отсюда все "падающие домкратом" явления в экономике.
Выехали только женщины (не в обиду Максиму). Да и никто не отменял нал.
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BIGor
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