Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Альфа банк выкатил любопытную статистику, она не совсем про недвижимость, а скорее про платежеспособность тех кто выехал заграницу
З 24 лютого за кордоном картками Альфа-Банку Україна встигли скористатися 70+ тисяч клієнтів — і 50+ тисяч продовжують активно робити це просто зараз (внутрішня міграція значно більша: з клієнтів Альфа-Банку Україна за кордон виїхав відносно невеликий відсоток). У найпопулярнішій п’ятірці країн за 100+ днів визначився очікуваний гегемон:
Польща — 30+ тисяч клієнтів
Німеччина — 15+ тисяч клієнтів
Чехія — 6+ тисяч клієнтів
Румунія — 6+ тисяч клієнтів
Словаччина — 4+ тисячі клієнтів
При цьому у Польщі найнижчий середній чек — 15 євро, за рекордних 58 євро в Австрії і 30-40 євро в середньому в інших країнах.
Категорії витрат
Тут простіше наочно показати найбільш популярні зарубіжні категорії до та після початку війни.
До:
Готелі — 17% Одяг та взуття — 17% Продуктові магазини — 13% Кафе та ресторани — 12% Інші товари — 4% Прикраси — 4% Після:
Продуктові магазини — 24% Одяг та взуття — 14% Кафе та ресторани — 9% Готелі — 8% Паливо — 7% Товари для дому — 5% Інші товари — 5% Топ витрат якісно змінився: з умовного “туризм та шопінг” він перетворився на “звичайний побутовий”. Деякі категорії практично зникли: найбільш характерний приклад — прикраси.
Как видим кафе и рестораны 9% вот такая эвакуация с пивом и лобстерами. И размер среднего чека даже в Польше 450+ гривен. А в других странах под тысячу.
Выехали в основном платежеспособные. Отсюда все "падающие домкратом" явления в экономике.
Если расходы оплачивается картой Украинского банка скорее всего это либо сбережения, либо кто то из Украины им эту карту пополняет. В любом из этих случаев деньги утекают в карманы западных бизнесов.
Не собираются искать работу и те украинки, которые буквально "сидят на чемоданах". Как отмечает Березовская, таковых, настроенных вскоре вернуться в Украину, среди беженцев около 75%. Часть переселенок продолжают финансировать мужья, которые работают или имеют свой бизнес в Украине. Также многие украинки за рубежом продолжают удаленно работать на своих прежних украинских работодателей.
апример, в Польше зарегистрировано более 3 млн украинцев, однако к началу мая PESEL, польский идентификационный номер получили только 400 тыс. украинцев. То есть, остальные, по всей видимости, не планируют искать работу. https://focus.ua/economics/516357-poche ... t-v-evrope
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.