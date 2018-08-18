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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9966996799689969>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:57

  beee написав:Принятие чего? У меня проблемы с продажей нет


Мне кажется, что стоит зафиксировать этот пост точку отсчета последующих уровней :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:07

Альфа банк выкатил любопытную статистику, она не совсем про недвижимость, а скорее про платежеспособность тех кто выехал заграницу

З 24 лютого за кордоном картками Альфа-Банку Україна встигли скористатися 70+ тисяч клієнтів — і 50+ тисяч продовжують активно робити це просто зараз (внутрішня міграція значно більша: з клієнтів Альфа-Банку Україна за кордон виїхав відносно невеликий відсоток). У найпопулярнішій п’ятірці країн за 100+ днів визначився очікуваний гегемон:

Польща — 30+ тисяч клієнтів

Німеччина — 15+ тисяч клієнтів

Чехія — 6+ тисяч клієнтів

Румунія — 6+ тисяч клієнтів

Словаччина — 4+ тисячі клієнтів

При цьому у Польщі найнижчий середній чек — 15 євро, за рекордних 58 євро в Австрії і 30-40 євро в середньому в інших країнах.

Категорії витрат

Тут простіше наочно показати найбільш популярні зарубіжні категорії до та після початку війни.

До:

Готелі — 17%
Одяг та взуття — 17%
Продуктові магазини — 13%
Кафе та ресторани — 12%
Інші товари — 4%
Прикраси — 4%
Після:

Продуктові магазини — 24%
Одяг та взуття — 14%
Кафе та ресторани — 9%
Готелі — 8%
Паливо — 7%
Товари для дому — 5%
Інші товари — 5%
Топ витрат якісно змінився: з умовного “туризм та шопінг” він перетворився на “звичайний побутовий”. Деякі категорії практично зникли: найбільш характерний приклад — прикраси.

Как видим кафе и рестораны 9% вот такая эвакуация с пивом и лобстерами. И размер среднего чека даже в Польше 450+ гривен. А в других странах под тысячу.

Выехали в основном платежеспособные. Отсюда все "падающие домкратом" явления в экономике.

Если расходы оплачивается картой Украинского банка скорее всего это либо сбережения, либо кто то из Украины им эту карту пополняет. В любом из этих случаев деньги утекают в карманы западных бизнесов.

Не собираются искать работу и те украинки, которые буквально "сидят на чемоданах". Как отмечает Березовская, таковых, настроенных вскоре вернуться в Украину, среди беженцев около 75%. Часть переселенок продолжают финансировать мужья, которые работают или имеют свой бизнес в Украине. Также многие украинки за рубежом продолжают удаленно работать на своих прежних украинских работодателей.

апример, в Польше зарегистрировано более 3 млн украинцев, однако к началу мая PESEL, польский идентификационный номер получили только 400 тыс. украинцев. То есть, остальные, по всей видимости, не планируют искать работу.
https://focus.ua/economics/516357-poche ... t-v-evrope
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Выехали в основном платежеспособные. Отсюда все "падающие домкратом" явления в экономике.

Выехали только женщины (не в обиду Максиму). Да и никто не отменял нал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:36

  BIGor написав:Выехали только женщины
а вы всё верите в сказки...
https://delo.ua/ru/politics/nesmotrya-n ... ii-399445/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:47

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Выехали только женщины
а вы всё верите в сказки...
https://delo.ua/ru/politics/nesmotrya-n ... ii-399445/

ватная статейка, 500 тысяч человек могли выехать и вьехать по спец разрешениям за 5 месяцев войны, некоторые по нескольку раз туда сюда (водители)
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:53

  striped написав:
  beee написав:Принятие чего? У меня проблемы с продажей нет


Мне кажется, что стоит зафиксировать этот пост точку отсчета последующих уровней :)

C его слов просто "произойдет понижение капитализации", на самом деле это не влет ни
какой.
"Заканчиваем, батько, торговать, а то нечем сдачу давать ..."(С)
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:04

  UA написав:
  Феодал написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил, что цены упали чуть ли не втрое. Убитая 23-метровая гостинка за 30 штук - это почти довоенная цена.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OSrHz.html

там кумедный пацан продает ее уже пол года :D
С марта за 25к продать не мог, лохов ищет :mrgreen:

Это его квартира пускай 30 000 000 долларов ставит.
Имеет право.


Сейчас 30. А начинал месяц назад с 32, если судить по бомберу.
https://ua.m2bomber.com/obj/926932892/v ... kaa-lesnaa
Но если предлагают 26, то пока все не так плохо со спросом, выходит.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:15

  vladimir07 написав:
  UA написав:
Сейчас 30. А начинал месяц назад с 32, если судить по бомберу.
https://ua.m2bomber.com/obj/926932892/v ... kaa-lesnaa
Но если предлагают 26, то пока все не так плохо со спросом, выходит.

Ну прощупал рыл на предмет возможного торга.
Примерно после 5-6 продажи недвижимости или земли люди начинают спокойно относится к будням риэлтерской деятельности.
А тут видно первый раз продает, если свою истерику в объяву перенес.
Чувака просто в рыловские базы вносили, специально обучение люди звонили по 20 раз в день. Чувак подумал, раз такой шквал звонков с дня на день продам :mrgreen:
По платежеспособному спросу сужу только по информации от нотариусов. Всё остальное пzдеж.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:40

  BIGor написав:Выехали только женщины (не в обиду Максиму). ..


А також 400+тис. чоловіків призовного віку (яких порахували польські митники, коли вони перетинали кордон).
А скільки чоловіків перетнули румунський, молдавський, угорський кордони?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:44

  fler написав:
  BIGor написав:Выехали только женщины (не в обиду Максиму). ..


А також 400+тис. чоловіків призовного віку (яких порахували польські митники, коли вони перетинали кордон).
А скільки чоловіків перетнули румунський, молдавський, угорський кордони?

Як по вашому водії чоловічої статі їхздять? 1 водій бензовозу за 5 місяців міг разів 30 кордон перетнути.
Zebra
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