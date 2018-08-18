Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ну прощупал рыл на предмет возможного торга. Примерно после 5-6 продажи недвижимости или земли люди начинают спокойно относится к будням риэлтерской деятельности. А тут видно первый раз продает, если свою истерику в объяву перенес. Чувака просто в рыловские базы вносили, специально обучение люди звонили по 20 раз в день. Чувак подумал, раз такой шквал звонков с дня на день продам По платежеспособному спросу сужу только по информации от нотариусов. Всё остальное пzдеж.
Канал ПРОнедвижимость, свежее видео. В Киеве всего 150 сделок за май 2022, против 3000 за май годом ранее. Активного рынка нет и близко, только слабые шевеления.