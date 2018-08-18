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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9966996799689969

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:50

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Выехали только женщины
а вы всё верите в сказки...
https://delo.ua/ru/politics/nesmotrya-n ... ii-399445/

ватная статейка, 500 тысяч человек могли выехать и вьехать по спец разрешениям за 5 месяцев войны, некоторые по нескольку раз туда сюда (водители)

Нашел первоисточник https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art ... obilizacja
Od 24.02 do 07.06.2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało łącznie 3,645 mln obywateli Ukrainy, w tym 432 tys. obywateli UA – mężczyzn w wieku 18–60 lat.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 13:58

  Zebra написав:
  fler написав:
  BIGor написав:Выехали только женщины (не в обиду Максиму). ..


А також 400+тис. чоловіків призовного віку (яких порахували польські митники, коли вони перетинали кордон).
А скільки чоловіків перетнули румунський, молдавський, угорський кордони?

Як по вашому водії чоловічої статі їхздять? 1 водій бензовозу за 5 місяців міг разів 30 кордон перетнути.


Звісно їздять, але таких не рахували, бо інакше за цей час уже б понад мільйон було :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:59

  UA написав:Ну прощупал рыл на предмет возможного торга.
Примерно после 5-6 продажи недвижимости или земли люди начинают спокойно относится к будням риэлтерской деятельности.
А тут видно первый раз продает, если свою истерику в объяву перенес.
Чувака просто в рыловские базы вносили, специально обучение люди звонили по 20 раз в день. Чувак подумал, раз такой шквал звонков с дня на день продам :mrgreen:
По платежеспособному спросу сужу только по информации от нотариусов. Всё остальное пzдеж.


Канал ПРОнедвижимость, свежее видео.
В Киеве всего 150 сделок за май 2022, против 3000 за май годом ранее.
Активного рынка нет и близко, только слабые шевеления.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 16:18

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Выехали только женщины
а вы всё верите в сказки...
https://delo.ua/ru/politics/nesmotrya-n ... ii-399445/

Якраз ви нам казки і розказуєте
Frant
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