Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ну прощупал рыл на предмет возможного торга. Примерно после 5-6 продажи недвижимости или земли люди начинают спокойно относится к будням риэлтерской деятельности. А тут видно первый раз продает, если свою истерику в объяву перенес. Чувака просто в рыловские базы вносили, специально обучение люди звонили по 20 раз в день. Чувак подумал, раз такой шквал звонков с дня на день продам По платежеспособному спросу сужу только по информации от нотариусов. Всё остальное пzдеж.
Канал ПРОнедвижимость, свежее видео. В Киеве всего 150 сделок за май 2022, против 3000 за май годом ранее. Активного рынка нет и близко, только слабые шевеления.
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Плинтус скрытого монтажа важнее учетной ставки и такой мелочи как война?
beee написав:Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
одни профи и останутся, дорогуша. Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей. И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать. Покупая друг у друга и продавая друг другу. Строить себе и для себя онли.
beee написав:Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
одни профи и останутся, дорогуша. Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей. И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать. Покупая друг у друга и продавая друг другу. Строить себе и для себя онли.
Профі залишаться, але має бути кінцевий споживач. Він буде, його не може не бути, але по якій ціні? Профі з за форс-мажора, могут зафіксувати збиткі. Не падіння капіталізації, а реальні збитки. Продати з ремонтом можно за 100 - більш не дають, а купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.