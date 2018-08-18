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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:35
beee написав:
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе)
, не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:39
Олежан написав:
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:21
Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
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