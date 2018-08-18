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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9967996899699970

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 48
1. Не вище 500
17%
8
2. 501 - 700
17%
8
3. 701 - 900
21%
10
4. 901 - 1000
23%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:35

  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?

Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
Vlad442
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Повідомлень: 8957
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:21

  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
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