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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 чер, 2022 21:35
beee написав:
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе)
, не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:39
Олежан написав:
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:21
Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 01:39
Vlad442 написав: rjkz написав: beee написав:
Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
Профі залишаться, але має бути кінцевий споживач. Він буде, його не може не бути, але по якій ціні? Профі з за форс-мажора, могут зафіксувати збиткі. Не падіння капіталізації, а реальні збитки. Продати з ремонтом можно за 100 - більш не дають, а купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Ви такі смішні.
Які ще новобуди????
Населення території скоротилося на 5 млн чоловік.
Новобудови все, гаплик.
Лише "вторинка", квартира за ціною євроремонту.
Це нова реальність.
А не плінтуси скритого монтажу, не венціанська штукатурка і камін у багатоквартирному будинку.
Подобається це ні, але це нова реальність, за яку мутрий нарот прогаласував (75%) три роки назад.
Нарот обрав свій шлях вниз!
Тепер їжте і насолоджуйтесь!
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Додано: Нед 19 чер, 2022 05:49
Vlad442 написав: Олежан написав:
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
Влад, где-то с месяц назад, мне что-то представилось, что война может идти не меньше года.
До этого придерживался мнения, что от силы до конца осени, потом никто не в состоянии будет вести войну. Ни Украина ни рысия.
Сейчас смотрю, что европейские проституты делают все, чтобы х.ло не провалился в тартарары. А Украина сдаваться не будет.
Поэтому может быть год, может больше.
В такой ситуации падение экономики может быть запредельным. И не факт, что Украине будут помогать до бесконечности. Верю в помощь США,Канады,Польши, Прибалтики, ЮК. Они будут до победного конца с Украиной. Но размер помощи может быть меньше. Просто их возможности тоже не беспредельны. Остальным не верю.
Франция, Германия, Италия и тп - спят и видят как-бы с пуйлом опять в постель вскочить.
В такой ситуации лучше иметь кэш чем не иметь его.
Это война. Во время прошлой войны люди меняли фамильные драгоценности и предметы высокого искусства на буханку хлеба. Никто не может с точностью сказать что будет через год, но совсем хорошо еше не будет при самом оптимистическом сценарии.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 06:21
UA написав: Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:02
Vlad442 написав: beee написав:
Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе)
, не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
Дуже дивна порада, не жили нормально - і не починайте.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:07
барабашов написав: UA написав: Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…
Навіть кияни зрозуміють. Ті, що залишались в Києві в лютому-березні. Коли з трьох сторін столиці працювала українська і московитська артилерія, в тому числі реактивна. І на місто падали російські ракети.
Квартира з євроремонтом за ціну євроремонту (20 000 - 40 000) - це нормально для Києва.
Дачі, будинки під Києвом - це все буде ще дешевше. 10 000 - 20 000 дол. Це з євроремонтом.
Не завтра, через рік, два.
Коли у більшості закінчаться довоєнні збереження.
Проте навіть зараз, ціни КРЖН на сайтах - є декларативними.
Для реального продажу потрібно продавцям зменшувати ціну на 20-25%.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 07:53
Vlad442 написав: Олежан написав:
блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
не понял. как это? в мариуполе продал за -20%?
это какой то тонкий троллинг?
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:01
Олежан написав:
за -20%?
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