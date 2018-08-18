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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9967996899699970

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 50
1. Не вище 500
16%
8
2. 501 - 700
16%
8
3. 701 - 900
24%
12
4. 901 - 1000
22%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:35

  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?

Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:21

  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 01:39

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.


одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
:mrgreen:

Профі залишаться, але має бути кінцевий споживач. Він буде, його не може не бути, але по якій ціні? Профі з за форс-мажора, могут зафіксувати збиткі. Не падіння капіталізації, а реальні збитки. Продати з ремонтом можно за 100 - більш не дають, а купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.

Ви такі смішні.

Які ще новобуди????
Населення території скоротилося на 5 млн чоловік.

Новобудови все, гаплик.

Лише "вторинка", квартира за ціною євроремонту.

Це нова реальність.
А не плінтуси скритого монтажу, не венціанська штукатурка і камін у багатоквартирному будинку.

Подобається це ні, але це нова реальність, за яку мутрий нарот прогаласував (75%) три роки назад.
Нарот обрав свій шлях вниз!

Тепер їжте і насолоджуйтесь!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 05:49

  Vlad442 написав:
  Олежан написав:блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?

Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.


Влад, где-то с месяц назад, мне что-то представилось, что война может идти не меньше года.
До этого придерживался мнения, что от силы до конца осени, потом никто не в состоянии будет вести войну. Ни Украина ни рысия.
Сейчас смотрю, что европейские проституты делают все, чтобы х.ло не провалился в тартарары. А Украина сдаваться не будет.
Поэтому может быть год, может больше.
В такой ситуации падение экономики может быть запредельным. И не факт, что Украине будут помогать до бесконечности. Верю в помощь США,Канады,Польши, Прибалтики, ЮК. Они будут до победного конца с Украиной. Но размер помощи может быть меньше. Просто их возможности тоже не беспредельны. Остальным не верю.
Франция, Германия, Италия и тп - спят и видят как-бы с пуйлом опять в постель вскочить.
В такой ситуации лучше иметь кэш чем не иметь его.
Это война. Во время прошлой войны люди меняли фамильные драгоценности и предметы высокого искусства на буханку хлеба. Никто не может с точностью сказать что будет через год, но совсем хорошо еше не будет при самом оптимистическом сценарии.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 06:21

  UA написав:
  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.

Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:02

  Vlad442 написав:
  beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет

Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії.
Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.

Дуже дивна порада, не жили нормально - і не починайте.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:07

  барабашов написав:
  UA написав:
  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.

Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…

Навіть кияни зрозуміють. Ті, що залишались в Києві в лютому-березні. Коли з трьох сторін столиці працювала українська і московитська артилерія, в тому числі реактивна. І на місто падали російські ракети.

Квартира з євроремонтом за ціну євроремонту (20 000 - 40 000) - це нормально для Києва.

Дачі, будинки під Києвом - це все буде ще дешевше. 10 000 - 20 000 дол. Це з євроремонтом.
Не завтра, через рік, два.
Коли у більшості закінчаться довоєнні збереження.
Проте навіть зараз, ціни КРЖН на сайтах - є декларативними.

Для реального продажу потрібно продавцям зменшувати ціну на 20-25%.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:53

  Vlad442 написав:
  Олежан написав:блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?

Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.

не понял. как это? в мариуполе продал за -20%?
это какой то тонкий троллинг?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:за -20%?

-80%
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