Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії. Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
Олежан написав:блин какую надо цену поставить чтоб попасть в єто 150 сделок?
Сьогодні злив комерцію у фронтовому місті, яку було досить коштовно утримувати, а перспективи відновлення не дуже. 20% від довоєнної ціни. Чи подарував, чи скинув тягар не знаю.
Влад, где-то с месяц назад, мне что-то представилось, что война может идти не меньше года. До этого придерживался мнения, что от силы до конца осени, потом никто не в состоянии будет вести войну. Ни Украина ни рысия. Сейчас смотрю, что европейские проституты делают все, чтобы х.ло не провалился в тартарары. А Украина сдаваться не будет. Поэтому может быть год, может больше. В такой ситуации падение экономики может быть запредельным. И не факт, что Украине будут помогать до бесконечности. Верю в помощь США,Канады,Польши, Прибалтики, ЮК. Они будут до победного конца с Украиной. Но размер помощи может быть меньше. Просто их возможности тоже не беспредельны. Остальным не верю. Франция, Германия, Италия и тп - спят и видят как-бы с пуйлом опять в постель вскочить. В такой ситуации лучше иметь кэш чем не иметь его. Это война. Во время прошлой войны люди меняли фамильные драгоценности и предметы высокого искусства на буханку хлеба. Никто не может с точностью сказать что будет через год, но совсем хорошо еше не будет при самом оптимистическом сценарии.
beee написав:Хотя чему тут удивляться. Здесь почти все считают, что можно слепить квартиру из овна и палок, ржут над скрытым плинтусом (хе хе), не могут сдать или продать, потом рассказывают, что недвижимость рухнет
Аірмакс відписувався про якість ремонтів у Європі. Така якість, яку з жиру хотіли за 5 коп наші власники середнього+ житла, зараз буде недоступна, як недоступна в середньому+ житлі у Австрії. Треба буде починати жити простіше, як звичайні люди у Європі. Забувати про схеми, корупцію, домовленості, дорогі авто та шикарні ремонти. Сподіваюсь.
Дуже дивна порада, не жили нормально - і не починайте.
Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают. Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном. Так принято.
Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести Криворожане поймут…
Навіть кияни зрозуміють. Ті, що залишались в Києві в лютому-березні. Коли з трьох сторін столиці працювала українська і московитська артилерія, в тому числі реактивна. І на місто падали російські ракети.
Квартира з євроремонтом за ціну євроремонту (20 000 - 40 000) - це нормально для Києва.
Дачі, будинки під Києвом - це все буде ще дешевше. 10 000 - 20 000 дол. Це з євроремонтом. Не завтра, через рік, два. Коли у більшості закінчаться довоєнні збереження. Проте навіть зараз, ціни КРЖН на сайтах - є декларативними.
Для реального продажу потрібно продавцям зменшувати ціну на 20-25%.