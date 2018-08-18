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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 08:48
барабашов написав: UA написав: Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…
Обратите внимание, взгляды тех людей кто был в Киеве во время осады, и тех кто в это время оборонял Карпаты (или Альпы) кардинально отличаются.
Для участвующих в боях разговоры про цены киевской недвижимости - мышиная возня.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:50
Vlad442 написав: rjkz написав: beee написав:
Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
Профі залишаться, але має бути кінцевий споживач. Він буде, його не може не бути, але по якій ціні? Профі з за форс-мажора, могут зафіксувати збиткі. Не падіння капіталізації, а реальні збитки. Продати з ремонтом можно за 100 - більш не дають, а купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Ви такі смішні.
Які ще новобуди????
Населення території скоротилося на 5 млн чоловік.
Новобудови все, гаплик.
Лише "вторинка", квартира за ціною євроремонту.
Це нова реальність.
А не плінтуси скритого монтажу, не венціанська штукатурка і камін у багатоквартирному будинку.
Подобається це ні, але це нова реальність, за яку мутрий нарот прогаласував (75%) три роки назад.
Нарот обрав свій шлях вниз!
Тепер їжте і насолоджуйтесь![/quote]
**********
ми - смішні.
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
мне на этом форуме с 2014 года что-то там фиксируют, обзывают. я иду своей дорогой. и делаю наоборот. и всё получается.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:54
барабашов написав: UA написав: Олежан написав:
Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?
Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.
Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…
Обратите внимание, взгляды тех людей кто был в Киеве во время осады, и тех кто в это время оборонял Карпаты (или Альпы) кардинально отличаются.
Для участвующих в боях разговоры про цены киевской недвижимости - мышиная возня.[/quote]
******
я безмерно уважаю и молюсь на героев ВСУ.
но военным - воевать. они других целей не видят, даже если страна рухнет.
у военных поле зрения сужается в маленькую точку приказа. им думать и рассуждать не положено.
поэтому то, что для военных - мышинная возня - их же и кормит и зарплаты платит
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:07
rjkz написав: beee написав:
Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.
одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
ты уехала унитазы мыть? счастливого пути. нехорошо завидовать и злорадствовать, когда решение принято.
мы тут в Киеве, как-нибудь сами разберёмся
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beee
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:12
beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
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BIGor
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27
BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
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beee
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29
beee написав: BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
А целевая аудитория - кто? Не перепуганные предатели и не бездельники которые приедут из других регионов?
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 19 чер, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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BIGor
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:30
beee написав: BIGor написав: beee написав:
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
Себестоимость такая
Ніхто не буде купляти.
Просто напросто.
Вже перестали купляти, до речі.
На Кржн - повно "вторинного" житла, на будь який смак.
Всім вистачить.
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