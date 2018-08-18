RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9968996999709971

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 50
1. Не вище 500
16%
8
2. 501 - 700
16%
8
3. 701 - 900
24%
12
4. 901 - 1000
22%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:48

  барабашов написав:
  UA написав:
  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.

Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…

Обратите внимание, взгляды тех людей кто был в Киеве во время осады, и тех кто в это время оборонял Карпаты (или Альпы) кардинально отличаются.
Для участвующих в боях разговоры про цены киевской недвижимости - мышиная возня.
UA
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:50

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.


одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
:mrgreen:

Профі залишаться, але має бути кінцевий споживач. Він буде, його не може не бути, але по якій ціні? Профі з за форс-мажора, могут зафіксувати збиткі. Не падіння капіталізації, а реальні збитки. Продати з ремонтом можно за 100 - більш не дають, а купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.

Ви такі смішні.

Які ще новобуди????
Населення території скоротилося на 5 млн чоловік.

Новобудови все, гаплик.

Лише "вторинка", квартира за ціною євроремонту.

Це нова реальність.
А не плінтуси скритого монтажу, не венціанська штукатурка і камін у багатоквартирному будинку.

Подобається це ні, але це нова реальність, за яку мутрий нарот прогаласував (75%) три роки назад.
Нарот обрав свій шлях вниз!

Тепер їжте і насолоджуйтесь![/quote]

**********
ми - смішні.
застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.
мне на этом форуме с 2014 года что-то там фиксируют, обзывают. я иду своей дорогой. и делаю наоборот. и всё получается.
beee
 
Повідомлень: 463
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 08:54

  барабашов написав:
  UA написав:
  Олежан написав:Кто то уже выставил квартиры на продажу? как успехи? спрос есть?

Сейчас не глупые люди продают.
Основная масса продавцов выйдут на рынок перед дном.
Так принято.

Главное чтоб в момент принятия решения о сливе прелести дно по цене на эту прелесть не совпало со дном от воронки ФАБ500 или Смерча на месте бетона прелести
Криворожане поймут…

Обратите внимание, взгляды тех людей кто был в Киеве во время осады, и тех кто в это время оборонял Карпаты (или Альпы) кардинально отличаются.
Для участвующих в боях разговоры про цены киевской недвижимости - мышиная возня.[/quote]

******
я безмерно уважаю и молюсь на героев ВСУ.
но военным - воевать. они других целей не видят, даже если страна рухнет.
у военных поле зрения сужается в маленькую точку приказа. им думать и рассуждать не положено.


поэтому то, что для военных - мышинная возня - их же и кормит и зарплаты платит
beee
 
Повідомлень: 463
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:07

  rjkz написав:
  beee написав:Может оно всё и к лучшему. На рынке останутся профи, а не просто калькуляторы времени: купил-подождал-продал.


одни профи и останутся, дорогуша.
Ни чистильщиков обуви ни продавцов своего ни покупателей.
И эти профи будут меду собой все телодвижения на рынке делать.
Покупая друг у друга и продавая друг другу.
Строить себе и для себя онли.
:mrgreen:

ты уехала унитазы мыть? счастливого пути. нехорошо завидовать и злорадствовать, когда решение принято.
мы тут в Киеве, как-нибудь сами разберёмся
beee
 
Повідомлень: 463
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.

А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27

  BIGor написав:
  beee написав:застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.

А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?

Себестоимость такая
beee
 
Повідомлень: 463
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:29

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.

А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?

Себестоимость такая

А целевая аудитория - кто? Не перепуганные предатели и не бездельники которые приедут из других регионов?
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 19 чер, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:30

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:застройщик собирается начинать строительство жк.
стартовая цена от 2500 куе.
смейтесь дальше.
цены выровняются по аналогии сообщающихся сосудов с европейскими. теперь не будет удивления, почему построить дом в Киеве будет миллион, как в Австрии.
Свято место пусто не бывает. Уедут перепуганные предатели, которые и без того 30 лет ничерта не делали. приедут из других регионов.

А чего такая цена? И чего меня уже в предатели и бездельники записали? И кто приедет такой денежный что бы это все скупить?

Себестоимость такая


Ніхто не буде купляти.
Просто напросто.
Вже перестали купляти, до речі.

На Кржн - повно "вторинного" житла, на будь який смак.
Всім вистачить.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22812
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9968996999709971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2243, 2244, 2245
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22444 7727861
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 09:32
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1043 3070190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 08:13
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34794
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1611)
19.06.2022 09:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.