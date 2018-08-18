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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9969997099719972

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 50
1. Не вище 500
16%
8
2. 501 - 700
16%
8
3. 701 - 900
24%
12
4. 901 - 1000
22%
11
5. 1001 - 1200
10%
5
6. 1201 - 1500
4%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48

  Vlad442 написав:купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.


Йому буде пофіг якщо гроші він бере у тумбочці. А якщо він забудовник, який не втік, який планує працювати і надалі, то він такий самий як і увесь інший бізнес - у тебе можуть бути і собівартість і планова маржа, але коли тебе треба закривати своі обязи, то будеш продавати за стільки, за скільки беруть. Або буде продавати вже банк.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:59

  beee написав:мы тут в Киеве, как-нибудь сами разберёмся


Ага. А расскажете про свой план, когда Вы уже вложились в новый ЖК, выходите с собрания учредителей, а военком тупо выполняет приказ и дает Вам повесточку? Инженерные войска получат целеустремленного, инициативного и волевого.
striped
 
Повідомлень: 1496
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9969997099719972
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