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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:48
Vlad442 написав:
купити у забудовника голі стіни за 120, йому пофіг, в нього собівартість.
Йому буде пофіг якщо гроші він бере у тумбочці. А якщо він забудовник, який не втік, який планує працювати і надалі, то він такий самий як і увесь інший бізнес - у тебе можуть бути і собівартість і планова маржа, але коли тебе треба закривати своі обязи, то будеш продавати за стільки, за скільки беруть. Або буде продавати вже банк.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:59
beee написав:
мы тут в Киеве, как-нибудь сами разберёмся
Ага. А расскажете про свой план, когда Вы уже вложились в новый ЖК, выходите с собрания учредителей, а военком тупо выполняет приказ и дает Вам повесточку? Инженерные войска получат целеустремленного, инициативного и волевого.
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